Alors que le Servette FC venait de doubler la mise, une scène a échauffé les esprits en fin de première période à Genève. Auteur du second but des Grenat, Stevanovic a été fauché par Bürki. Schalk est alors venu défendre son coéquipier en envoyant valser le Lucernois. Résultat des courses, le Genevois a été expulsé, tout comme son entraîneur Alain Geiger, pour avoir traité l’arbitre d’aveugle, tandis que Bürki n'a récolté qu'un carton jaune.

The 2?? red card incidents from last night.



? Marco Bürki fouls Miroslav Stevanovi? prompting Alex Schalk to push him over. Schalk is sent off while Bürki sees yellow.



? Stefan Knezevic fouls Kastriot Imeri & receives a yellow before VAR changes it to red.



What did you think? pic.twitter.com/0ySZdi6UCu