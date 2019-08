«Oui, Albian Ajeti va jouer ce mardi contre Newport en Coupe de la Ligue, a affirmé Manuel Pellegrini, le coach londonien. Il mérite d’avoir l’opportunité de fouler la pelouse. Depuis qu’il est arrivé, il se comporte très bien à l’entraînement.» Ajoutez à cela la blessure à un genou de Chicharito et la fenêtre est ouverte pour l’international suisse, arrivé en Premier League pour un peu plus de dix millions de francs.

Albian Ajeti n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis son atterrissage à Londres. Il a devant lui une concurrence féroce, entre le buteur mexicain et le Français Sébastien Haller, auteur d’un doublé à Watofrd samedi (1-3) et recruté à Francfort cet été contre un gros chèque de près de 50 millions de francs. L’ancien Bâlois pourra enfin montrer ce qu’il sait faire ce mardi contre Newport County, une formation galloise de League Two, le 4e échelon anglais.

Avant de décoller pour la capitale anglaise, Ajeti (22 ans/7 sélections et un but) avait marqué deux fois et offert deux passes décisives avec le FCB. Vladimir Petkovic l’observera certainement de près, lors de cette rencontre de Carabao Cup, qui permet souvent aux coaches de l’élite de préserver certains cadres et de donner du temps de jeu aux recrues ou aux plus jeunes pousses de leur effectif.