Trent Alexander-Arnold est-il le meilleur latéral droit du monde?

Oui

Non, je préfère Carvajal (Real)

Non, je préfère Pavard (Bayern)

Non, je préfère Semedo (Barça)

Non, je préfère Trippier (Atlético)

Non, je préfère Wan-Bissaka (Man United)

Non, je préfère Meunier (PSG)

Non, je préfère Hakimi (Dortmund)

Non, je préfère Azpilicueta (Chelsea)

Non, je préfère Klostermann (Leipzig)

Non, je préfère Alves (São Paulo)

Non, j'en préfère un autre

Voter

Oui 73.4% Non, je préfère Carvajal (Real) 2.4% Non, je préfère Pavard (Bayern) 4.0% Non, je préfère Semedo (Barça) 0% Non, je préfère Trippier (Atlético) 0.8% Non, je préfère Wan-Bissaka (Man United) 4.0% Non, je préfère Meunier (PSG) 0% Non, je préfère Hakimi (Dortmund) 5.6% Non, je préfère Azpilicueta (Chelsea) 1.6% Non, je préfère Klostermann (Leipzig) 0% Non, je préfère Alves (São Paulo) 1.6% Non, j'en préfère un autre 6.5% 124 votes au total