A la suite de l’arrêt définitif, le 30 avril dernier, du championnat de 2e ligue interrégionale qui avait vu les espoirs du Servette survoler leur groupe (avec 13 victoires en autant de matches et 10 points d’avance sur Saint-Prex), le club «grenat» a pris la décision de promouvoir ses meilleurs talents. Une dizaine de joueurs appartenant aux M21 sont ainsi venus grossir les rangs de la première équipe lors des entraînements, afin de pouvoir y effectuer leurs armes tout en étant confronté au plus haut niveau helvétique.

Parmi ceux-ci figure Alexis Martial (19 ans), qui a reçu ses premières minutes en Super League en remplaçant Gaël Ondoua samedi dernier au Letzigrund contre Zurich. Arrivé à Genève en mai 2019 en provenance des M19 de l’Olympique Lyonnais, ce milieu défensif appartient à la prometteuse génération 2001 au même titre que Nicolas Vouilloz, Lucas Monteiro, Ricardo Alves, Mathis Holcbecher ou encore Emmanuel Samba.

Servette a aussi donné sa chance à Noah Henchoz (2002) et Matteo Regillo (2002 également). Alain Geiger se félicite de l’incorporation de la génération montante, qu’il a encouragée. «Pour eux, convient le coach «grenat», c’est l’occasion de poursuivre leur apprentissage. Quand vous êtes le meilleur à votre niveau, vous ne progressez déjà plus.»

«Chaque jour, j’apprends quelque chose»

Pour Alexis Martial, c’est une étape qui compte, un palier franchi. «Pouvoir évoluer en première équipe, c’est un bonheur. J’en avais fait un objectif en arrivant à Genève. On est confronté avec des joueurs possédant une plus grande expérience. Chaque jour, j’apprends quelque chose à leurs côtés. Lors de chaque entraînement, j’ai envie de progresser pour devenir un meilleur joueur.»

Alexis Martial à l'entraînement, ici à la lutte avec Schalk. Eric Lafargue

Dans sa jeune carrière, Alexis est surtout connu pour être le cousin d’Anthony Martial, l'une des stars de Manchester United. A 24 ans, le buteur d’Old Trafford pèse plus de 50 millions de francs; la valeur marchande de l’international français (18 sélections), issu lui aussi des rangs de l’OL, a même culminé à 70 millions en 2018. «Je suis bien sûr très fier d’avoir un cousin aussi illustre. Anthony est un exemple pour moi. Il me pousse à aller plus haut. Je lui demande des conseils et il me les donne. Je ne peux que rêver de marcher sur ses traces dans l’espoir de le croiser un jour.»

Ce week-end, le néo-Servettien a d’ailleurs reçu les félicitations d’Anthony. «J’aurais bien sûr aimé une meilleure première dans la mesure où l’on a perdu. Malgré la défaite, je suis heureux pour moi et toute ma famille.»

Par le passé, le No 39 de la Praille a-t-il pu souffrir de la présence encombrante de l’attaquant de ManU? «Lorsque j’étais plus jeune, répond-il, cela était parfois pesant. A Lyon, on ne parlait que de ça. Longtemps, j’ai été catalogué comme étant le cousin d’Anthony. Il m’a fallu prouver qu’il existait un Alexis Martial. Même s’il y a une ressemblance physique, nos personnalités sont différentes.» Dans le clan Martial, il y a encore Johan (29 ans), le troisième cousin, défenseur central de métier passé notamment par Bastia, Rennes et Troyes avant des étapes en Israël et en Grèce.

Sur une pelouse, Alexis, lui, évolue au milieu, dans un rôle défensif, qui est aussi celui d’un «récupérateur qui, dit-il, aime se projeter vers l’avant.»

Ne pas faire de l'Europe une fixation

A la Praille, Martial et Servette ont déjà réussi leur saison en échappant à la lutte pour le maintien qui ne les concerne plus. Désormais, c’est l’Europe qui frappe à la porte, avec la perspective d’accrocher la quatrième place et de la conserver jusqu'au dénouement du championnat, le 2 août – le cas échéant, Servette disputerait son premier tour de qualification en Ligue Europa le 27 août (sur un seul match). «C’est devenu un objectif mais on ne doit pas en faire une fixation non plus. Jouons comme on sait le faire, match après match. Pour nous, en tant que jeunes, ce serait une formidable expérience supplémentaire que de pouvoir jouer l’Europe…» L’occasion pour Alexis de recevoir peut-être un nouveau message de félicitation du cousin anglais.

Mais d’abord et avant toute chose, il importe pour Servette de rebondir, en retrouvant le goût de la victoire contre Lucerne ce mercredi.

Nicolas Jacquier