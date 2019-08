Accaparé par le FC Sion - et ce ne sont pas le travail ni les priorités qui manquent – Stéphane Henchoz s’est penché sur la récente invitation lancée par le FC Grimisuat. Mais de quelle proposition s’agit-il? Elle puise son origine dans une «drôle» d’histoire relayée par lematin.ch en date du 18 juillet dernier, suite à un entretien que le nouvel entraîneur de Tourbillon avait accordé au «Tages Anzeiger».

Stéphane Henchoz avait affirmé en substance, et entre autres déclarations, au quotidien alémanique: «Beaucoup de joueurs ne savent pas ce que veut dire travailler. Où finissent ceux qui croient qu'ils vont faire carrière uniquement sur leur talent? À Ostermundigen, Heerenschürli ou Grimisuat.»

«Un clin d'oeil amical»

Ces quelques mots avaient, sinon froissé, tout au moins interpellé les footballeurs des hauteurs sédunoises, lesquelles militent en 2e ligue régionale valaisanne. «Il est vrai que, comme beaucoup de clubs, nous avons des joueurs qui ont transité par les rangs de la formation du FC Sion. Ils rêvaient de réaliser une carrière professionnelle, mais n’y sont pas parvenus. Ce ne sont pas des fainéants pour autant. Combien y a-t-il de places chaque année dans les rangs professionnels? Peu, très peu», avait souligné leur mentor Julio Martins.

Aujourd’hui, Stéphane Henchoz s’en défend. «SI j’ai évoqué Grimisuat dans cette interview, c’est parce que c’est le premier nom qui m’est venu spontanément à l’esprit. Il fallait le prendre comme un clin d’œil amical, rien de plus, parce que ce club m’est très sympathique et que je connais plusieurs personnes qui y jouent. L’entraîneur est un ami, donc je me suis permis cette allusion. Et en plus, c’est un petit coup de pub pour une commune magnifique et très agréable.»

Compréhension

L’ancien défenseur central de Liverpool - entre autres lettres de noblesse - aux 72 sélections avec la Nati en profite «pour souhaiter une très bonne saison au FC Grimisuat. Quant à savoir si je vais réussir à aller visiter le club cette saison, je ne peux pas en prendre l’engagement. J’ai d’autres priorités actuellement et j’espère que tout le monde peut le comprendre. Je suis concentré à 100% sur le FC Sion…»

A Grimisuat, on comprend en tout cas parfaitement la situation. «Il a tellement d’autres chats à fouetter, reconnaît Julio Martins. Mais grâce à lui, le nom de notre club est désormais connu loin à la ronde.»