Nommés respectivement samedi et vendredi, les deux techniciens Carlo Ancelotti (Everton) et Mikel Arteta (Arsenal) étaient présents dans les tribunes de Goodison Park, alors que Duncan Ferguson et Freddie Ljungberg achevaient leur intérim.

En quittant leur siège au coup de sifflet final, les deux techniciens arboraient une mine sombre, pour ne pas dire défaite.

Ils savent qu'ils vont devoir se retrousser les manches et oublier un peu qu'ils disputaient encore la Ligue des Champions avec Naples il y a dix jours pour l'un et assistait Pep Guardiola à Manchester City deux jours plus tôt pour l'autre.

Ce point permet tout de même à Everton de grimper d'un rang à la 15e place et de porter son avance sur la zone rouge de 3 à 4 points.

Un festival de passes ratées

Arsenal glisse, lui, au 11e rang, doublé par Burnley qui a gagné 1-0 à Bournemouth. Le match a été très pauvre offensivement, Arsenal n'arrivant pas à créer de déséquilibre, en raison de transmissions trop lentes et imprécises.

Everton aussi a réalisé un festival de passes ratées à l'approche des buts adverses et n'a pas pu compter sur les centres de ses deux latéraux français Lucas Digne et Djibril Sidibé, eux aussi trop imprécis.

Pour son dernier match en charge d'Arsenal, Freddie Ljungberg avait tenté un coup en faisant largement confiance aux jeunes.

Bukayo Saka (18 ans), Reiss Nelson (20 ans), Emile Smith-Rowe (19 ans) et Gabriel Martinelli (18 ans) étaient ainsi titulaires alors que Mattéo Guendouzi, Nicolas Pépé et Alexandre Lacazette étaient sur le banc et Mesut Özil même pas sur la feuille de match.