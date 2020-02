Les champions olympiques de Rio en 2016 se sont imposés sur un but de Paulinho (12e) et un doublé de l'ancien Valaisan Matheus Cunha (29e et 54e), décrochant ainsi la deuxième place du tournoi derrière l'Argentine. Cette dernière avait déjà gagné son ticket pour les JO avec sa victoire (2-1) contre la Colombie le 7 février.

L'ex-joueur du FC Sion, vendu quelque 15 million d'euros au RB Leipzig à l'été 2018 et parti lors du dernier mercato au Hertha Berlin pour trois de plus, a d'abord profité d'une grossière erreur défensive pour aller inscrire le 2-0. L'homme aux 29 matches, 10 buts et 8 assists en Super League, édition 2017/2018 a ensuite assuré le coup en deuxième période, d'une belle frappe du droit.

La «Canharina» du sélectionneur André Jardine achève ainsi le tournoi sud-américain invaincue (cinq victoires, deux nuls). L'Uruguay et la Colombie, qui terminent respectivement troisième et quatrième de la phase finale, ont vu s'envoler leurs chances de participer aux JO.