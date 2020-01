Andi Zeqiri a lui-même éteint l’incendie. Une photo montrant le joyau du Lausanne-Sport (20 ans) en compagnie du président de la fédération kosovare Agim Ademi, avant Noël, avait semé le doute. L’international suisse M15, M16, M17, M18, M19, M20 et M21 allait-il choisir de représenter le Kosovo au plus haut niveau? C’est en tout cas ce que certains médias sous-entendaient.

