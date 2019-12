Pour le dernier épisode de «C’te équipe» en cette année 2019, la bande des sports composée d'André Boschetti, Robin Carrel et Florian Müller, a eu l'honneur de recevoir Andrea Binotto, coach du Stade-Lausanne-Ouchy. Ensemble, ils débattent de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'59) Football - Interview d'Andrea Binotto

Le coach du Stade-Lausanne-Ouchy, une des révélations du football suisse en 2019, fait le point sur son année réussie. De la promotion à la victoire face au Lausanne-Sport (3-0) lors du premier derby lausannois de la saison, en passant par ses envies pour l'avenir, Andrea Binotto se livre sans concession. Avec en bonus un questionnaire où il n'a eu le droit de répondre que par «oui» ou par «non».

2. (dès 25'57) Football - Retour sur l'actu du week-end

Entre Xamax et Sion, un match nul qui n’arrange personne (1-1). Sur ce match, quelle a été l’équipe qui vous a le moins déçu? Servette est officiellement champion d’automne des clubs romands. A qui le mérite? Le cas Wüthrich: les négociations en vue d’une prolongation de contrat entre le Servette FC et le joueur ont mal tourné - le club ne proposait pas assez, ou le joueur demandait trop, c’est selon. Que pensez vous de l’inflexibilité de club grenat, qui a décidé d’écarter un de ses meilleurs joueurs du premier tour? Le Lausanne-Sport termine champion d’automne. Comment Contini est-il parvenu à transfigurer cette équipe, qui paraissait mentalement friable et qui est désormais capable d’aller chercher des gros points à l’extérieur dans un contexte défavorable?

3. (dès 42'57) Football - Le onze d'or de «C'te équipe»

Quel est le joueur que vous avez le plus apprécié lors de cette première partie de saison, Super League et Challenge League confondues? Quel est le joueur qui vous a le plus déçu lors de cette première partie de saison, Super League et Challenge League confondues? S’il fallait établir un onze d’or de cette première partie de saison?

4. (dès 50'23) Les pronostics de «C'te équipe».

Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... En espérant être moins mauvais que la semaine précédente.