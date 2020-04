L'ancien joueur du FC Barcelone Andres Iniesta, aujourd'hui à Vissel Kobe au Japon, fait l'objet d'un documentaire nommé «Andres Iniesta, Le héros inattendu» et qui sort en ligne ce jeudi sur la plateforme «RakutenTV».

Outre les exploits du joueur, qui a presque tout gagné dans sa carrière, le film revient sur un épisode douloureux pour le milieu de terrain de 35 ans.

Après la saison 2008/2009 historique du FC Barcelone, qui a vu les Catalans remporter notamment la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions, Andres Iniesta est tombé en dépression.

«Ça a commencé après le triplé avec le Barça. J’ai remporté la Ligue des champions, reçu trois prix. Ce fut une année incroyable. Et puis l’été arrive et vous commencez à vous sentir déprimé», explique Iniesta.

«Quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi, reprend le joueur. J’ai effectué quelques examens, mais ils n’ont rien révélé. Vous vous retrouvez dans une spirale où vous finissez par vous retrouver seul et avec un sentiment de vide. Et ensuite, il y a eu Dani Jarque…»

Dani Jarque, capitaine de l'Espanyol Barcelone et ami proche d'Andres Iniesta, est mort d'un arrêt cardiaque en août 2009, à l'âge de 26 ans. Cet événement tragique a plongé le joueur du FC Barcelone dans une spirale négative. L'international espagnol admet même que l'idée du suicide lui a traversé l'esprit.

«J'y ai pensé. Je ne dis pas que je voulais le faire ou que j’allais le faire, mais je n’étais tout simplement plus moi-même, relate le milieu de terrain. Quand tu es aussi vulnérable, c’est difficile de garder le contrôle et tu penses à des situations extrêmes.»

«J'attendais la nuit pour prendre mes médicaments»

«J'en étais arrivé à un point où je n'attendais que la nuit pour prendre mes médicaments et me reposer, enchaîne Iniesta. Mes proches le savent, c'était une situation difficile. Je prenais la vie une journée après l'autre. Tant qu'on n'est pas confronté à la dépression, on ne sait pas ce que ça fait.»

Au final, ces épreuves ont permis au joueur de grandir en tant qu'homme et son expérience a pu servir à d'autres personnes en difficulté.

«Les gens m'ont dit que ma situation les a aidés dans leur vie. Mais je raconte simplement mon expérience avec honnêteté. Que ce soit à travers les bons ou les mauvais moments, si j'ai pu aider des gens, alors je suis doublement heureux», a conclu le joueur.

Voici la bande-annonce du documentaire: