L'Angleterre, qui n'avait besoin que d'un nul, a composté son billet pour l'Euro 2020 en écrasant à domicile le Monténégro (7-0) avec notamment un Harry Kane impitoyable, jeudi.

Derrière les Anglais (18 pts) dans le groupe A, la République tchèque (15 pts) s'est également qualifiée grâce à sa victoire contre le Kosovo (2-1) entraîné par Bernard Challandes. Non sans mal après avoir été menée par la jeune sélection kosovare, qui reste à quatre longueurs des Tchèques.

Pour le 1000e match de son histoire, la sélection dirigée par Gareth Southgate, demi-finaliste du dernier Mondial, s'est offert un très beau feu d'artifice aux dépens des hommes de Faruk Hadzibegic.

Ce succès couronne une campagne qualificative pas encore achevée mais menée avec sérieux, à l'image des 21 buts inscrits lors des 5 derniers matches à Wembley, le tout en s'appuyant sur un groupe très jeune.

Au coup d'envoi, le défenseur central Harry Maguire était le doyen avec ses 26 ans et huit mois.

Orphelin de ses stars Stevan Jovetic (AS Monaco) et Stefan Savic (Atletico Madrid), le Monténégro a été logiquement dépassé par des Anglais, déjà vainqueurs 5-1 à Podgorica en mars, et subi la pire défaite de sa jeune existence, entamée en 2007.

Sans Sterling et Gomez

Comme attendu, Southgate s'est volontairement privé au coup d'envoi de l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, après son altercation avec le défenseur de Liverpool, Joe Gomez, pas titularisé non plus.

C'est le prodige du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, qui a suppléé Sterling, plutôt discrètement.

Joliment trouvé par une diagonale de Ben Chilwell, Alex Oxlade-Chamberlain a ouvert le score à la 11e minute, son septième but en 34 sélections.

Le milieu de Liverpool, gravement blessé au genou en 2018, a signé de la meilleure des manières son retour après 19 mois sans titularisation avec les «Three Lions».

Kane menace Rooney

A la 18e minute, l'inévitable Harry Kane a ensuite doublé la mise de la tête, à la réception d'un coup franc de Chilwell.

Le même Chilwell, sur corner, a permis à Kane, laissé quasiment seul au marquage, de corser la note six minutes plus tard.

Le portier Jordan Pickford s'est illustré en première période alors que la défense monténégrine a continué à prendre l'eau ce qui a permis à Marcus Rashford de s'inviter à la fête à la 30e.

A la 37e minute, Kane y est allé de son «hat-trick», son troisième en équipe nationale.

La pépite de Chelsea Tammy Abraham a ouvert son compteur en équipe nationale et clos le score à la 84e, après un but contre son camp de Sofranac (66e).

Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l'Euro-2020. De quoi donner des idées à l'Angleterre, qui n'a jamais remporté la compétition continentale.