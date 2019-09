«Ansu, de quelle planète viens-tu?» «Sport», le quotidien catalan a posé, ce week-end, la bonne question. Car si le FC Barcelone a gagné samedi soir contre Valence un match déjà important (5-2), il le doit en partie à sa jeune pousse. Ansu Fati profite des nombreuses absences en attaque pour glaner du temps de jeu et aussi pour battre des records. Le Bissaoguinéen a ouvert le score après 2 minutes au Camp Nou, avant de délivrer une passe décisive 5 minutes plus tard. Il est ainsi devenu le plus jeune à inscrire un but et offrir un assist dans un match de Liga au XXIe siècle.

Le No 31, en l’absence de Lionel Messi et avec Luis Suarez sur le banc, a été associé en attaque à Antoine Griezmann et au jeune Carles Perez, devenant le 2e joueur le plus jeune à être titularisé avec Barcelone depuis Vicenç Martinez en 1941. Deux semaines auparavant, il était entré à la mi-temps du déplacement des siens à Osasuna (2-2). Fati avait marqué après 6 minutes sur le pré, ce qui avait fait de lui le 3e joueur le plus jeune à marquer dans l’histoire de la Liga et le plus jeune de celle du Barça à marquer dans le Championnat d’Espagne…

«Ce n'est pas très normal que, sur son 1er ballon, il marque, sur le 2e, il donne une passe décisive, et que le 3e finisse presque en lucarne», s’est gondolé samedi son entraîneur Ernesto Valverde à propos d’un jeune homme arrivé en Espagne à l’âge de 6 ans, dans les bagages de son frère, engagé au FC Séville. Enrôlé par les Blaugranas 4 ans plus tard, le voilà déjà sorti de la «Masia» et rêve de la sélection espagnole. Pour ce faire, il doit encore être naturalisé et ses parents ont entrepris les démarches pour qu’il réalise son rêve de «Roja».