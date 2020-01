«D’abord, on règle cette histoire avec le FC Sion et Ricardo Dionisio. Ensuite, on planchera sur l’avenir. Mais le 20 janvier (ndlr: date de la reprise des entraînements), c’est vite là. On devra être prêts.»

Ainsi a parlé Varujan Symonov, le directeur général du Stade Nyonnais. Le manager du club du Colovray ne veut rien dire concernant un éventuel successeur de Ricardo Dionisio, ce qui peut se comprendre tant la situation actuelle est délicate. Celle-ci devrait se régler devant la justice, à moins que le FC Sion, qui a annoncé s’être attaché les services de l’entraîneur portugais la semaine dernière, ne transmette rapidement une proposition financière qui satisferait les deux partis. Ce qui n’a pas l’air être à l’ordre du jour côté valaisan. Dionisio pourrait-il être contraint de faire machine arrière et retrouver le banc de la formation nyonnais dans deux semaines? À ce stade, aucune option ne semble pouvoir être écartée.

La situation deviendrait cocasse

Quoi qu’il en soit, le Stade Nyonnais aurait tort de se concentrer sur cette affaire jusqu’à en oublier son futur proche, soit cette préparation hivernale qui pointe le bout de son nez. Une erreur que les dirigeants jaune et noir n’ont évidemment pas commise, eux qui, malgré leur discrétion sur le sujet, ont déjà commencé à sonder le marché des entraîneurs.

Plusieurs candidats auraient ainsi déjà été approchés. L’un d’entre eux pourrait bien être Anthony Braizat, écarté du banc d’Yverdon Sport en novembre dernier, mais toujours sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Si cela devait se confirmer, la situation deviendrait assez cocasse.

Dans la peau du chassé depuis le début de l’exercice à YS, leader de Promotion League, le Français se retrouverait dans le costume du chasseur, Nyon (3e) comptant huit points de retard sur la formation nord-vaudoise. Sachant que le coach d’Étoile Carouge (2e) Jean-Michel Aeby a été enrôlé par Yverdon en fin d’année, la troisième division pourrait même vivre l’hiver le plus rocambolesque de son histoire.

Fl. V.