A Londres, devant 58'007 spectateurs, José Mourinho pensait certainement, aux alentours de la 75e minute, que ses Spurs tenaient tranquillement leur qualification pour les quarts de finale de la FA Cup. Mais c’était sans compter sur deux choses: un buteur suisse sur le retour et un gardien néerlandais spécialiste des penalties.

A la 77e minute, Josip Drmic a montré qu’il n’avait rien perdu de son sens du but et, surtout, qu’il aimait particulièrement cette compétition. Cette saison, avec les Canaris, l’international suisse aux 32 sélections (10 buts) n’a joué que 378 minutes et claqué trois buts.

En Coupe, là où il est principalement utilisé après deux claquages en début de saison, c’est deux goals en simplement 209 minutes! Dont celui de mercredi, dans une position pas tout à fait académique. De quoi intéresser sans doute son sélectionneur Vladimir Petkovic...

Ensuite, aux penalties, Tim Krul a réalisé de nouveaux exploits, devant la cage de la lanterne rouge de Premier League. Le dernier rempart néerlandais, qui avait déjà fait le malheur du Costa Rica lors de la Coupe du monde 2014 alors qu’il était entré à la dernière minute des prolongations, a sorti une antisèche collée sur sa gourde, l’aidant à sortir les envois de Troy Parrott et Gedson Fernandes (un autre est passé en-dessus), envoyant les siens au tour suivant.