La police a arrêté vendredi matin trois fans du FC Schaffhouse suspectés d'avoir brandi dimanche à Winterthour une bannière appelant à violenter les femmes lors d'un match de Challenge League. Leurs domiciles respectifs ont été perquisitionnés.

Agés entre 25 et 37 ans, les trois suspects domiciliés dans les cantons de Schaffhouse et de Thurgovie se trouvent en détention pour être interrogés. On ignore encore quand ils seront remis en liberté. Seule certitude, l'enquête pénale ouverte contre eux se poursuivra après leur interrogatoire, indique la police cantonale zurichoise.

Interdits de stade

Dimanche au stade de la Schützenwiese, à Winterthour, des fans schaffhousois ont brandi une banderole déclarant «Winti Fraue figgä und verhaue» («Baiser et frapper les femmes de Winterthour») lors du match opposant leur club à l'équipe locale. Cette action est survenue après plusieurs provocations entre les supporters des deux équipes. Des réactions choquées ont immédiatement suivi.

Mercredi, la Swiss Football League avait annoncé que les trois fans incriminés étaient désormais interdits de tous les stades suisses pendant deux ans. Elle a ouvert, en outre, une procédure contre le FC Schaffhouse. Le club a dénoncé et condamné «avec plus grande fermeté» l'action survenue à Winterthour. Les fans à l'origine des banderoles se sont excusés sur Facebook. (nxp)