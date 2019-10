Granit Xhaka, capitaine d’Arsenal plongé dans la tourmente, a tenu à revenir sur le clash de dimanche passé. Sifflé et insulté par une partie de ses propres supporters lors de son remplacement à la 61e minute de la rencontre face à Crystal Palace (2-2), le milieu de terrain de l’équipe de Suisse avait réagi en jetant son brassard de capitaine par terre, puis en enlevant son maillot après avoir lancé un gros mot qui commence par «f» en anglais. Souvent malmené par la critique, Granit Xhaka, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club londonien, a choisi de jouer la carte de l’apaisement. Jeudi soir sur le compte twitter du club, il a signé le message suivant pour prôner le respect et tenter de se faire comprendre:

«Après avoir pris un peu de temps pour réfléchir sur ce qu’il s’est produit dimanche après-midi, j’aimerais vous donner une explication plutôt qu’une courte réponse. Les scènes qui se sont déroulées dans le cadre de mon remplacement m’ont profondément remué. J’aime ce club et je donne toujours 100% de moi-même, sur le terrain comme en dehors.

»Mon sentiment de ne pas être compris par les supporters, ainsi que les commentaires abusifs et répétés durant les matches ainsi que sur les réseaux sociaux durant les semaines et les mois écoulés m’ont fait beaucoup de mal. Des gens m’ont dit des choses comme «nous allons te briser les jambes ou tuer ta femme», d’autres ont souhaité un cancer à ma fille. Cela m’a bouleversé et j’ai monté les tours lorsque j’ai senti le rejet des supporters au stade.

»Dans cette situation, je me suis laissé emporter et j’ai réagi d’une manière qui manquait de respect au groupe de supporters qui soutiennent notre club, notre équipe et moi-même, avec une énergie positive. Cela n’était pas mon intention et je suis désolé si c’est ce que certaines personnes pensent.

»Mon souhait est que nous retrouvions un respect mutuel, que nous nous rappelions pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce jeu à la base. Allons de l’avant, positifs, ensemble.

Granit»