En Angleterre, on ne rigole pas avec la tradition. Celle-ci veut qu'une fois couronné, le champion soit accueilli sur le terrain lors du prochain match par un adversaire formant une haie d'honneur. Rien d'obligatoire, certes. Mais c'est tout de même vivement conseillé par le protocole. Hasard du calendrier, le premier match des hommes de Jürgen Klopp après leur sacre aura lieu ce jeudi face à Manchester City, leur rival dans la course au titre.

Pep Guardiola, coach des Citizens a d'ores et déjà assuré que ses joueurs allaient se plier à la tradition. «Bien sûr que nous allons faire une haie d'honneur, a-t-il confirmé. Nous allons le faire car ils le méritent.»

C'est un non-sens

Une marque de respect qui ne plaît pas du tout à Danny Murphy, ancien joueur de Liverpool comme il l'a révélé lors d'une interview à la «BBC». «C'est visiblement quelque chose que l'on fait par respect. Il faut envoyer un message au monde du football. Prouver que l'on est humble. C'est un non-sens, a-t-il tempêté. Je ne sais pas où et pourquoi cela a commencé, mais je me sentirais mal à l'aise de le faire. Je comprends le message derrière, mais je ne vois pas franchement l'intérêt.»

Ce qui agace d'autant plus Danny Murphy se situe également dans l'identité des joueurs devant rendre honneur aux champions, dont le Belge Kevin De Bruyne. «C'est probablement le meilleur milieu de terrain du monde, a-t-il enchaîné. Et il va devoir applaudir et faire la haie d'honneur pour des joueurs qui ne seraient pas capables d'attacher ses lacets.»

Les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Trent Alexander-Arnold apprécieront.

