L'heure n'est pas forcément aux réjouissances, du côté de la formation coachée par le Slovaque Vladimir Weiss. Les Géorgiens ont frôlé un sacré camouflet en octobre à Gibraltar, gâchant un avantage de deux buts, avant de finir par passer l'épaule à la 84e minute par Giorgi Kvilitaia. Mine de rien, ce succès 2-3 avait permis aux «Croisés» (si, si, il semble bien que ce soit leur surnom...) d'enchaîner un quatrième match sans défaite, après avoir résisté à l'Irlande, au Danemark et à la Corée du Sud.

L'équipe de Suisse ne serait d'ailleurs pas en position si «favorable» cette semaine si la Géorgie n'avait pas parfaitement joué son rôle d'arbitre dans cette poule. Les Helvètes sont allés s'imposer à Tbilissi, ce que Danois et Irlandais (0-0 à chaque fois) ont été incapables de faire, et seraient bien inspirés de récidiver devant un stade plein, histoire de voyager vers Gibraltar le lendemain pas soulagés, mais presque.

Ne comptez pas non plus sur une chute de pression de la part des joueurs qui devraient évoluer en rouge vendredi soir à St-Gall. Bien qu'éliminée dans cette poule, la Géorgie a encore une chance de participer au prochain championnat d'Europe prévu l'été prochain. Elle s'était en effet imposée dans son groupe 1 de la division D de la Ligue des nations et participera donc aux play-off prévus en mars prochain.

Pour l'instant, ses adversaires sur la route de l'Euro seraient la Biélorussie en demi-finale, puis, en cas de succès, le gagnant de Macédoine du Nord - Kosovo en finale. Rien d'insurmontable donc et surtout une motivation supplémentaire pour ne rien lâcher d'ici-là. Surtout sur le plan défensif, car prendre deux buts contre une équipe comme Gibraltar n'est pas donné à tout le monde...

Les nostalgiques adoreront se rassurer en se rappelant que le seul déplacement géorgien en Suisse avait tourné à la boucherie. En 2002, sur la route de l'Euro 2004, les Helvètes avaient découpé façon puzzle la sélection venue du Caucase 4-1 au Parc St-Jacques. Alex Frei, Hakan Yakin, Patrick Müller et Stéphane Chapuisat - quelle belle brochette! - avaient chacun marqué un but et seul le génial Shota Arveladze leur avait répondu. Inspirant pour la nouvelle génération.

Robin Carrel, Zurich