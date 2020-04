À l’instar de la Super League et des championnats des pays limitrophes de la Suisse, la Bundesliga est pour l'heure à l'arrêt jusqu'à la fin avril au moins. Néanmoins, et si le football reprenait ses droits au cœur du printemps comme l'espèrent les instances (FIFA et UEFA) et les différentes ligues européennes, le retour aux affaires ne se ferait pas sans certains changements. Et cela toucherait une grande partie des acteurs des stades, y compris les arbitres.

Samedi, le «Bild» a révélé que les directeurs de jeu allemands ont été avertis de plusieurs nouvelles mesures lors d'une «vidéoconférence secrète». Ils ne pourront plus aller à l'hôtel la veille ou le soir du match et devront se rendre dans la ville en question le jour de la rencontre - c'est déjà le cas en Suisse. Aussi, il a été notamment été expliqué aux hommes en noir qu'ils ne seront pas contraints d’exercer pendant la sortie de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Joint mardi matin par téléphone, le patron des arbitres suisses abonde dans ce sens. «Je trouve que c'est une bonne chose de ne pas les obliger. Si un arbitre ne le sent pas, s’il a peur de tomber malade, il aura l'esprit ailleurs. Quand on n'est pas concentré, c'est là que les erreurs grossières arrivent. Et ce n'est pas bon pour le football, note Christophe Girard. Si cela nous arrive, il faudra entamer des discussions pour les rassurer. Mais pour l'heure, j'ai surtout l'impression qu'ils sont impatients et motivés de reprendre.»

Autre mesure de sécurité préconisée en cas de reprise du jeu en Allemagne, un test Covid-19 pour l'arbitre 24 heures avant le coup d'envoi. Là aussi, Christophe Girard ne serait pas contre une telle disposition pour les championnats de la Swiss Football League. «Si un jour les tests étaient démocratisés, cela nous enlèverait un poids. Cela ne serait pas une mauvaise idée de tester tout le monde, et ainsi voir le pourcentage de risques pris par nos arbitres le jour J.»

Confinés depuis le 16 mars, les directeurs de jeu helvétiques se maintiennent en forme individuellement, en attendant les annonces du Conseil fédéral. Et contrairement à la fédération allemande, qui prévoit de faire travailler au maximum ses officiels près de leur lieu de résidence, les arbitres suisses «ne siffleront pas forcément près de chez eux pour limiter les déplacements. C'est qui prime, c'est d'avoir la bonne personne pour le bon match. Cela sera toujours le critère prioritaire», précise le Vaudois.

Jérémy Santallo