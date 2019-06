L'avocat de Najila Trindade envisage de se retirer

Le nouvel avocat de la jeune Brésilienne qui accuse Neymar de viol envisage de se retirer si sa cliente n'apporte pas des preuves supplémentaires, a révélé le portail brésilien d'information G1 cette fin de semaine. Me Danilo Garcia de Andrade a repris le dossier et s'intéresse au contenu total de la vidéo de sept minutes enregistrée par Najila Trindade lors de sa deuxième rencontre avec la star brésilienne, dans un hôtel parisien. Quelques secondes seulement de cette vidéo ont fuité sur les réseaux sociaux mais Najila Trindade, un mannequin de 26 ans, soutient que le reste de cet enregistrement contient des preuves irréfutables, selon des transcriptions de son interrogatoire vendredi, pendant six heures, par trois policières de Sao Paulo.

Ces images seraient enregistrées dans une tablette qui lui aurait été volée, affirme Mme Trindade, mais les responsables de la copropriété où elle réside ont démenti l'hypothèse d'une effraction. Elle affirme également détenir d'autres preuves dans un coffre, selon G1. afp