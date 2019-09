Le 2 juin dernier, Stéphane Henchoz marchait sur l’eau à Aarau. Après le miracle du Brügglifeld réussi avec NE Xamax lors d’un match retour des barrages renversant, le Fribourgeois s’était retrouvé en lévitation. On l’avait alors vu serrer des mains neuchâteloises à n’en plus finir, toutes forcément amies alors qu’on lui avait planté un couteau dans le dos quelques mois plus tôt en renonçant à ses services sur le long terme (ce dont Sion, soit dit en passant, ne remerciera peut-être jamais assez les dirigeants xamaxiens).

De retour dimanche après-midi à Aarau, dans un stade qui pue le traquenard pour celui qui s’y aventurerait à la légère, Henchoz a vécu de nouvelles émotions fortes. Celles de voir son équipe réussir à redresser une situation très mal emmanchée après 45 minutes initiales durant lesquelles, reconnaissons-le, on avait surtout vu à l’œuvre le FC Aarau, épatant au niveau de ses prises de risques, à l'inverse d'un visiteur pas vraiment à la hauteur de l’événement, dans la compétition qui lui est pourtant la plus chère.

Seydou Doumbia, le chaînon manquant?

A ce moment-là, le FC Sion se retrouvait dans les cordes, pas loin d’être compté ko debout, avec un bloc beaucoup trop bas. A 45 minutes de désolation, ou presque (lors de la courte embellie qui devait suivre l’ouverture du score), allait succéder une formation revenue animée de bien meilleures intentions, ce qui finit par payer grâce à Seydou Doumbia, pas loin d’être la pièce manquante dans le puzzle de Tourbillon. En Coupe, seul importe d’être dans le chapeau, peu importe après tout la manière d’y accéder, ce dont tout le monde se fout éperdument, il faut en être conscient. De ce point de vue là, le dimanche valaisan a été parfait.

Depuis que Stéphane Henchoz a été propulsé sur son banc, Sion entretient d’ailleurs le plus délicieux des paradoxes: ce que son équipe propose n’est pas toujours génial à voir, même parfois assez préoccupant, on se dit alors que la défaite lui pend au nez mais cela finit quand même toujours par passer. Quand ce qui est vrai pour une formation invaincue depuis sa défaite initiale contre le FC Bâle dure depuis aussi longtemps, cela est forcément lié à autre chose que le hasard ou une pure coïncidence.

Capacité de résilience

Ce qui a changé tient peut-être au caractère qui s’en dégage dorénavant, au refus de l’inéluctable, à une capacité de résilience nouvelle (accepter que l’on n’est pas extraordinaire en s’accrochant déjà à ce que l’on sait faire de bien pour rebondir). Des plaisirs simples pour un bonheur partagé. En ce sens-là, le FC Sion estampillé Stéphane Henchoz est toujours plus valaisan. Solidarité, investissement collectif, refus de baisser les bras, importance d’un travail sans cesse renouvelé au quotidien: ce sont là autant de vertus qui plaisent et dans lesquelles chacun peut s’identifier. Cela n’offre certes aucune garantie sur la longueur mais permet déjà de voyager plus sereinement, en tout cas jusqu’à Neuchâtel pour un nouveau derby romand qui, samedi prochain, s’annonce forcément très spécial à vivre pour Stéphane Henchoz - chacun comprendra aisément pourquoi.

Ce faisant, l’entraîneur sait pertinemment que la marge de progression de son équipe est encore importante. Nécessaires, les progrès désormais attendus dans le jeu passeront aussi par une meilleure définition des rôles dans le triangle que composent Valon Behrami, Anto Grgic et Bastien Toma. De leur cohabitation réussie dépend le niveau d’exigences que l’on est en droit d’espérer d’un FC Sion qui, fort du capital confiance qui l’habite, surfe sur une série positive de six victoires de rang. Du jamais vu, ou alors depuis très longtemps!

Du trio médian aligné à Aarau, Bastien Toma s’est montré son élément le plus inspiré. Après avoir quelque peu marqué le pas en début d’année, le jeune homme (il n'a après tout que 20 ans) s’autorise à nouveau toutes les audaces jusqu’à en être récompensé. Un cran plus bas, Behrami offre sa justesse tactique et ses capacités de relanceur. Seule sa fragilité musculaire pourrait l’empêcher de fouler le synthétique de la Maladière.

La semaine anglaise à venir du FC Sion (avec Xamax, Saint-Gall et YB au programme) pourrait en tout cas bien être celle des premières vérités.