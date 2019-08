Après un repos express dans le Sud du Portugal, le Brésilien a effectué deux séances au Camp des loges à l'écart du groupe, pour revenir de sa blessure à une cheville qui le prive de compétition depuis deux mois.

Son entraîneur Thomas Tuchel avait évoqué, samedi, le programme individualisé suivi par le milieu, qui alterne aussi avec des exercices collectifs. Chaque geste du «Ney » est très scruté depuis qu'il est le protagoniste du principal feuilleton du mercato d'été.

Son club a acté sa volonté de partir, et négocie pour trouver une porte de sortie aux dimensions du joueur le plus cher de la planète, acheté 222 millions d'euros. en 2017. Barcelone et le Real Madrid se livreraient à un «clasico» en coulisses pour s'attirer le talentueux No 10, selon la presse.

Discussions en cours

Le directeur sportif du PSG Leonardo, en pointe sur le dossier, avait annoncé samedi la non-convocation de Neymar dans le groupe pour la reprise de la L1 contre Nîmes (3-0), dimanche dernier, en mentionnant les discussions en cours.

L'accueil hostile des supporters parisiens ont justifié la décision de prudence du dirigeant brésilien: les ultras ont copieusement insulté le joueur, et l'ont invité à se «casser» dans une banderole, pour sceller leur divorce. Ces éléments rendent la présence de la superstar improbable pour le déplacement, dimanche, à Rennes.

«Définitivement écarté», selon les médias brésiliens

Mais alors que chaque jour réserve son lot d'incertitudes et de rebondissements dans cette affaire (de gros sous), le média brésilien «Esporte Interativo» avait lâché mercredi après-midi une «bombe». Il croyait savoir, avec certitude, que l'attaquant brésilien a été définitivement écarté du groupe PSG.

SOZINHO! Segundo apuração da repórter do Esporte Interativo, @isabelapagliari, Neymar não ficará mais junto ao elenco do PSG nos treinamentos até que seu futuro seja acertado. E aí, o que achou? pic.twitter.com/LWjsriN3Ma — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 14 août 2019

Déjà relégué dans les tribunes - en tenue civile - lors de la reprise de Ligue 1 dimanche dernier contre Nîmes (3-0), «Neymar ne s’entraînera plus avec le groupe de Thomas Tuchel jusqu’à la finalisation de son transfert». C’est ce qu’indique en substance Isabela Pagliari, la correspondante à Paris de l'«Esporte Interativo», qui a assisté à la séance matinale d'entraînement du PSG au Camp des Loges.

La suite... à Liverpool

Le PSG signale par ailleurs qu'il va poursuivre les négociations ces prochaines heures, à Liverpool. Où le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, participera au comité exécutif de l'Association des clubs européens (ECA).

Il y retrouvera notamment Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, mais aussi un certain Florentino Pérez, l'homme fort du Real. Le club madrilène a lui aussi manifesté de l'intérêt pour Neymar.