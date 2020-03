Qui sait, peut-être Jean-Michel Aulas a-t-il suivi attentivement ce qu'il s'est décidé du côté du hockey helvétique vendredi. Dans une interview donnée au «Monde», en soirée, le célèbre président de l'Olympique Lyonnais a aussi plaidé pour une «saison blanche», devant l'incertitude d'une reprise du championnat face à la pandémie de Covid-19.

Un scénario qui ferait sacrément les affaires de l'homme fort de l'OL, qui a d'abord tenté de justifier ses propos en évoquant le bas du tableau... «La meilleure solution serait de dire: 'c’est une saison blanche', ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF», a-t-il dit au quotidien français.

Avant de poursuivre sa réflexion. «Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire: 'On annule tout et on repart sur la situation du début de saison'.»

De fait, le PSG pourrait s’asseoir sur son énième titre qui lui tend les bras depuis des mois et Lyon pourrait ainsi récupérer la place qu'il avait en Ligue des Champions en septembre. Une proposition qui a fait bondir de son canapé Dimitri Payet, attaquant d'un Olympique de Marseille bien parti pour retrouver la Champions League...

JSa