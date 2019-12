La réussite est un sentiment qui ne se partage que rarement. Elle accompagne souvent les équipes qui savent la provoquer pour mieux fuir celles qui souffrent de ne pouvoir en bénéficier. C’est d’ailleurs exactement ce qui sépare aujourd’hui Zurich de NE Xamax.

Samedi soir, les Neuchâtelois, battus 1-0, n’ont foncièrement pas été inférieurs à leurs hôtes mais, à l’inverse des visiteurs, la réussite ne leur a fait aucun cadeau. «On a vu qu’une équipe avait de la chance, et l’autre nettement moins…» Remportant le match des Magnin au bord de la touche, Ludovic a reconnu que Zurich s’en était plus bien sorti avec cette nouvelle victoire, la cinquième de rang.

«On aurait dû prendre nos patins!»

Au moment d’exprimer son ressenti, le Vaudois du Letzigrund s’est d’ailleurs fait l’auteur d’une punchline dont il est coutumier. «C’était une soirée difficile à analyser. On aurait dit un match de hockey sur glace tant le terrain synthétique mouillé était glissant. On aurait dû prendre nos patins!» Ce que Ludovic Magnin voulait dire par là, c’est que le manque d’appui a grandement influencé la qualité du jeu, demeurée globalement assez moyenne.

Pour Joël, son homonyme neuchâtelois, l’absence de réussite a principalement fait la différence. «Dans ce genre de match fermé, estimait-il, il est clair que la première équipe qui marquait allait l’emporter. On était bien compact, on a réussi à diminuer l'influence de Marchesano en le sortant du jeu. Les gars auraient mérité un point, ils n’ont jamais lâché, mais actuellement, le ballon ne veut pas entrer.»

But ou pas?

Ce ballon a pourtant franchi une fois la ligne, mais M. Schärer a annulé la réussite de Djuric au prétexte d’une faute sur Brecher. Comme toujours en pareille situation, chaque protagoniste livrait une version différente de la scène de la 76e minute. «Je tenais déjà le ballon en mains quand on me l’a arraché en me bousculant», expliquait le portier zurichois. «Je ne vois pas le gardien, je suis devant lui, c’est même lui qui me touche la tête, racontait pour sa part Djuric. Pour moi, le but aurait clairement dû être accordé.»

Maudit, le défenseur de la Maladière s’en voulait aussi de son incroyable raté intervenu quelques instants plus tôt. Lorsqu’il ne put suffisamment redresser sa reprise, alors que la cage zurichoise était vide. «Je n’ai aucune excuse. Ce but, je devais le marquer. Au final, c’est rageant. On se créé plus d’occasions que Zurich, mais on quitte le terrain avec un sentiment de frustration.»

Prochaine tentative de Xamax pour faire tourner la roue: samedi, avec la venue du FC Lugano (19h).

Nicolas Jacquier, Neuchâtel