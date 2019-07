Valon Behrami est désormais un joueur du FC Sion. En négociations depuis plusieurs jours avec le club valaisan, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de Suisse, âgé de 34 ans, s’est officiellement engagé pour deux ans avec l'équipe dirigée par Stéphane Henchoz.

Le milieu de terrain arrive en provenance de l’Udinese, en Serie A italienne, où il était capitaine. Behrami compte plus de 400 matches professionnels disputés dans les plus grands championnats européens. Il a ainsi évolué en Premier League anglaise (West Ham et Watford), en Bundesliga (Hambourg) et essentiellement en Serie A (Genoa, Chievo Vérone, Fiorentina, Naples et Udinese).

Sélectionné à 83 reprises avec l’équipe de Suisse, Valon Behrami est devenu l’an dernier en Russie le premier international suisse à disputer quatre Coupes du Monde.

Son transfert s'est finalisé ce mardi en début d'après-midi à la Porte d'Octodure, à Martigny. Behrami va incontestablement booster le milieu de terrain de Tourbillon. Sa riche personnalité rejaillira aussi bien au-delà des limites du terrain. Pareil au niveau de l'engouement populaire que son transfert va susciter.

«C’est la personnalité qui nous manquait, se félicite Christian Constantin. Valon, c’est un garçon intelligent, qui ne parle pas que de lui. Il est très collectif dans son langage. C’est un joueur qui plait aux entraîneurs. Je comprends que Kuhn puis Petkovic se soient tour à tour pareillement appuyés sur ses qualités. Il suffit de se souvenir du dernier Suisse-Brésil lorsque Valon avait réussi à éteindre Neymar.» Avec un tel guerrier, la Suisse avait entamé sa Coupe du Monde en Russie en accrochant la Seleçao (1-1 le 17 juin 2018 à Rostov).

Pour convaincre Behrami de s'engager avec Sion, le travail du directeur sportif Barthélémy Constantin, qui a tissé des liens d'amitié avec l'ancien capitaine de l'Udinese, a aussi été décisif.

Le rapatriement de Behrami doit permettre au FC Sion de changer de dimension. «C'est quand même le seul joueur suisse qui compte quatre Coupes du monde et trois Euros à son actif, reprend son nouveau président. Avec Stéphane (ndlr: Henchoz) sur le banc et Valon sur le terrain, j'ai maintenant deux vrais compétiteurs qui vont nous donner de la niaque. Cela va changer les types qui se contentaient de peu dans le vestiaire.»

Dans le couple très glamour qu'il forme avec la skieuse Lara Gut, Valon Behrami va aussi susciter un très fort engouement au niveau people. Lara Gut a d'ailleurs accompagné ce mardi son footballeur de mari en Valais.

Le joueur sera officiellement présenté ce jeudi à 13h au siège du FC Sion.

(nxp)