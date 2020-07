Zurich à la maison mardi prochain. A Thoune, le 12 juillet. Réception de Sion trois jours plus tard... Les parties couperets vont s’enchaîner pour Neuchâtel Xamax et le temps commence à presser pour une lanterne rouge qui pourrait être encore plus foncée dans quelques heures, après les rencontres de Sion et de Thoune, justement. «Ce n’est pas simple, parce que les matches s’enchaînent et il n’y a pas beaucoup de place pour s’entraîner», a grincé Joël Magnin, après la défaite à Bâle (2-0).

Il faut dire que la quatrième défaite de suite des Xamaxiens, au Parc St-Jacques, a ressemblé à s’y méprendre à celle concédée à la Maladière contre St-Gall (1-2) quelques jours plus tôt. Des buts encaissés aux pires moments, sur l’une des premières incursions adverses, puis une peine terrible à trouver le cadre, quand il est l’heure de la révolte. Ça, dans une lutte au couteau pour le maintien, ça semble rédhibitoire...

Travailler, travailler

Le Docteur Magnin a-t-il le médicament qui pourra permettre aux siens d’être plus tranchants, dans leurs 16 mètres, comme dans la surface de réparation adverse? «Le remède, c’est de travailler, de travailler, a-t-il pointé dans les entrailles du Parc St-Jacques samedi. C’est vrai que sur certaines phases, on est fébriles. Comme sur les premières actions adverses d’ailleurs. C’est mental et c’est là-dessus qu’il faut bosser pour atteindre notre objectif.»

La bonne nouvelle, c’est que son Neuchâtel, même battu et dernier, continue à se créer des occasions. Samedi, il a touché du bois et mis en grand danger plusieurs fois Omlin. Contre St-Gall, mercredi, il avait tiré 20 fois au but, pour une seule réalisation. «Devant, on se crée pas mal de possibilités, confirme le coach. Mais il manque toujours de l’efficacité... Je n’ai malheureusement pas de baguette magique pour taper sur les joueurs!»

Les changements opérés à la mi-temps dans l’enceinte rhénane sont porteurs d’espoir, comme la montée en puissance de l’attaquant Diafra Sakho. Son poids, en pointe, n’a pas de commune mesure dans l’effectif de la Maladière. Mais les Neuchâtelois n’ont pas le temps d’attendre que le Sénégalais de 30 ans – dont la dernière partie avant d’arriver en Suisse datait du 26 mai 2019 – revienne à son meilleur niveau. Et comme Raphaël Nuzzolo ne peut pas tout faire et peine à enchaîner, le contre-la-montre s’annonce ardu.

Robin Carrel, Bâle