«Et pourquoi tout ça? Pour divertir quelqu'un? Ou pour ne pas faire perdre d'argent? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous! On ne rigole pas avec la santé.» Mario Balotelli a fustigé dimanche sur Instagram le maintien des matches du championnat d'Italie malgré la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus, qui a fait 233 morts dans le pays.

Le ministre italien des sports Vincenzo Spadafora a appelé dimanche à suspendre le championnat avant le premier match de la journée entre Parme et la Spal. Mais la rencontre entre les deux équipes, à huis clos comme tous les rencontres jusqu'au 3 avril, a bien débuté, avec 75 minutes de retard à 13h45. Les autres matches, prévus à 15h00 ont également commencé.

Dans son message, l'attaquant italien de Brescia, qui doit affronter Sassuolo lundi en Serie A, a répondu aux supporteurs minimisant les risques. «Arrêtez de m'écrire des conneries comme: mais vous êtes protégés! Qu'est-ce que ça change de jouer ou non? À huis clos, il ne vous arrivera rien! Ce sont seulement des conneries, écrit-il. J'AIME LE FOOTBALL PLUS QUE VOUS, mais jouer signifie voyager en bus, en train, en avion, dormir à l'hôtel, entrer en contact avec d'autres personnes en dehors de votre club. Je ne vois déjà pas mes enfants en raison de ce satané coronavirus parce que, comme vous le savez, ils vivent en Lombardie. C'est déjà angoissant et triste pour moi.»

Dans un précédent message, Balotelli avait également approuvé la position de Damiano Tommasi, le président du syndicat des footballeurs italiens qui avait demandé l'arrêt des matches. «Arrêter le football est la chose la plus utile pour notre pays actuellement», avait estimé Tommasi sur Twitter. (AFP/Le Matin)