Un gâchis! Malgré un excellent match de ses pépites Ansu Fati et Riqui Puig, le FC Barcelone a encore trébuché samedi, cette fois sur la pelouse du Celta Vigo (2-2) samedi pour la 32e journée de Liga, compromettant sérieusement ses chances de titre.

Un vent de fraîcheur, puis la tempête: engourdi depuis la reprise, le FC Barcelone a retrouvé son jeu grâce à un doublé de Luis Suarez (20e et 67e) et à ses jeunes Ansu Fati et Riqui Puig, qui l'ont réveillé de sa léthargie, avant de replonger devant les buts de Fedor Smolov (50e) et Iago Aspas (88e), d'un coup franc ingénieux.

Les «Blaugrana» s'emparent provisoirement de la première place (69 pts) devant le Real Madrid (68 pts), qui joue dimanche chez la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone.

En attendant l'Atlético

Après son nul 0-0 à Séville la semaine dernière, le Barça, avec ce nouveau match nul, a sans doute ouvert la voie au rival madrilène pour le titre en Liga... sauf contre-performance énorme du rival madrilène dimanche (22h) chez l'Espanyol, ce qui pourrait relancer le suspense dans la saga footballistique de l'été.

Et le véritable test pour ce Barça aura lieu mardi prochain à 20h au Camp Nou contre le troisième du classement, l'Atlético Madrid, vainqueur d'Alavés samedi soir 2-1 et qui revient fort depuis la reprise. Les hommes de Diego Simeone l'ont emporté grâce à un but de la tête de Saul Niguez sur un coup franc tiré par Kieran Trippier (59e), puis grâce à un penalty discutable provoqué par un Marcos Llorente, encore électrique dès son entrée (57e) à la place d'Alvaro Morata, et transformé par Diego Costa (73e), avant la réduction du score de Joselu (90e+3), là aussi sur penalty.

AFP (AFP/nxp)