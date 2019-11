Sale journée pour le Barça. Quatre jours après leur démonstration contre Valladolid (5-1), les Catalans ont montré un tout autre visage, samedi à Valence, où ils se sont inclinés face à Levante (3-1). Tout avait bien commencé pour le leader de la Liga, puisque l’inévitable Lionel Messi avait ouvert le score sur penalty à la 36e minute. Privé de Luis Suarez dès la 40e – l’Uruguayen a été touché au mollet droit –, Barcelone allait tout perdre en seconde période.

Levante a en effet renversé le monstre en moins de dix minutes. José Campaña (61e), Borja Mayoral (63e) et Nemanja Radoja (68e) ont mis en boîte les trois points en même temps que la défense du Barça, au cœur de laquelle Gérard Piqué ne s’est pas montré souverain.

Toujours en tête de la Liga au coup de sifflet final (avec 22 points), les Blaugrana pourraient la perdre en fonction des résultats du soir, entre Séville et l’Atlético d’une part, et le Real Madrid et le Betis Séville de l’autre.