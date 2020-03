Depuis le Qatar, sur les réseaux sociaux, ou plus simplement dans le microcosme catalan, le FC Barcelone est actuellement en proie à l'une des plus virulentes querelles internes de son histoire.

Il est question de pouvoir, évidemment - de philosophies, d'affinités et de clans. Mais aussi d'égo et d'émotions: tous les ingrédients sont réunis pour une guerre des roses en mondovision.

Deux camps et un contexte

Pour faire simple, il y a d'un côté Josep Maria Bartomeu et son aréopage. L'actuel président, à la tête du club depuis janvier 2014, ne pourra pas se représenter pour un troisième mandat en juin 2021. Ce sont les statuts de l'association qu'il dirige qui veulent ça. Evidemment, l'homme cherche à placer un homme de sa garde rapprochée pour lui succéder.

De l'autre, il y a les anciens du club, fraîchement retraités, encore très influents sur le vestiaire. A leur tête, on retrouve l'ancien maître à jouer Xavi, proche de Carles Puyol notamment. Deux figures historiques et éminemment respectées qui soutiennent ouvertement Victor Font, proche de l'ancien président Joan Laporta, candidat de l'opposition à Bartomeu en vue des élections.

Et puis, il y a le contexte. Depuis 2015, le FC Barcelone n'a plus remporté la Ligue des champions. S'adjuger très régulièrement la Liga, ça ne suffit pas. Outre les résultats bruts, c'est la philosophie de jeu qui est au centre des critiques en Catalogne.

Depuis le départ de Luis Enrique, les choix sportifs opéré par le directoire ont régulièrement froissé les puristes. La nomination d'Ernesto Valverde, dont personne n'a jamais remis en question les compétences, a imposé une vision plus pragmatique du football, loin des préceptes fondateurs de Johan Cruyff. Accusée de détricoter l'ADN du club blaugrana, la direction actuelle a perdu l’adhésion des historiques.

Abidal, de héros à traître

Bartomeu a bien tenté d'y remédier, en nommant par exemple Eric Abidal à la direction sportive. Un ancien taulier, lui aussi respecté, qui devait rabibocher les joueurs avec le pouvoir en place. Après avoir tenté sans succès de convaincre Xavi, désormais entraîneur d'Al Sadd, de reprendre le banc, le Français s'est rabattu sur Quique Setien. Un coach, ancien du Bétis Séville, plus proche de la philosophie du club.

L'opération de rachat était emmanchée, avant de se heurter aux déclarations malheureuses du directeur sportif dans la presse. «Beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits (ndlr: de Valverde) et ne travaillaient pas beaucoup, et en plus il y avait un problème de communication interne, avait expliqué Abidal dans un entretien avec Sport. La relation entraîneur-joueurs a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu'ex-joueur.»

Mettre publiquement le licenciement d'Ernesto Valverde sur le dos des joueurs - qui avaient malgré ce qu'ils prétendent sans doute leur part de responsabilité dans cette décision - voilà qui n'a pas été du goût de Lionel Messi, porte-parole du vestiaire blaugrana. «Les responsables de la direction sportive doivent eux aussi prendre leurs responsabilités et surtout assumer les décisions qu'ils prennent», avait répliqué l'Argentin sur les réseaux sociaux.

La fronde du clan Xavi

Depuis le Qatar, Xavi et ses proches mènent la fronde en catimini - plus ou moins. Leur influence sur les leaders du vestiaires - Messi, en tête, mais aussi Piqué, Busquets ou encore Alba - est colossale. Ainsi, après avoir publiquement déballé qu'il était le premier choix avant Quique Setien pour déstabiliser la direction sportive, l'ancien numéro 6 (le 8, c'était Iniesta) a déclaré en début de semaine qu'il endosserait volontiers le costume du «Mister» catalan si et seulement si il pouvait «commencer un projet depuis zéro».

«J’aimerais travailler avec des gens en qui j’ai confiance, avec qui il y a de la loyauté, et des gens qui soient préparés, il ne peut y avoir personne de toxique près du vestiaire, a t-il expliqué en multipliant les sous-entendus lourds de sens dans un entretien avec La Vanguardia. Je parle de gens comme Carles Puyol, qui a été capitaine, et Jordi Cruyff, qui est un très bon négociateur et qui a beaucoup d’expérience en tant que secrétaire technique. Je vois les choses en équipe, je ne veux pas décider tout seul. Ici, les décisions, on les prend avec le staff, c’est une structure horizontale, de consensus.»

Comprenez: pour que la vision de Xavi devienne réalité, elle qui vise à séduire les puristes du Camp Nou désireux de voir notamment une Masia en perte de vitesse à nouveau alimenter régulièrement la première équipe, il faut un changement radical à la direction du club.

Une guerre d'image

La lutte entre le vestiaire et la direction - téléguidée depuis Doha? - a pris un nouveau tournant cette semaine en pleine crise du coronavirus. Fustigés par une partie de la presse catalane proche de Bartomeu dans une attitude qualifiée d’égoïste, les joueurs ont publié lundi sur les réseaux sociaux une lettre ouverte où ils annonçaient renoncer à 70% de leur salaire pour permettre aux autres employés du club de conserver leurs gains.

«Nous souhaitons avant tout préciser que notre volonté a toujours été d'accepter une baisse de notre salaire, parce que nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et nous avons TOUJOURS été les premiers à aider le club quand on nous l'a demandé.» Une pique adressée au directoire, évidemment, qui aurait tardé à communiquer sur le sujet pour ternir l'image du vestiaire dans l'opinion publique.

Surtout, il s'agit là d'un rappel à l'histoire récente. Début février, des révélations de Cadena Ser avaient déjà semé le trouble dans la guerre d'image que se livrent les deux camps. La direction du FC Barcelone avait alors été accusée d'avoir engagé une entreprise privée de communication pour améliorer l'image du président Bartomeu et salir la réputation de personnalités du club, à l'instar de Messi, Piqué ou Xavi.

Ambiance, ambiance. Tout cela alors que le contrat de Lionel Messi arrive à échéance en juin 2021 et que sa prolongation aurait dû être négociée ce printemps. Difficile de la voir aboutir sans un bouleversement de taille à le convaincre.

Florian Müller