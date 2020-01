Intronisé cette semaine à la tête du FC Barcelone, «Quique» Sétien dirigeait ce dimanche son premier match, face à Grenade. Et ses nouveaux joueurs lui ont offert sa première victoire. Privés de Luis Suarez, Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé, les Catalans ont démarré la rencontre dans un inédit 3-3-4, avec Antoine Griezmann et Lionel Messi côte à côte en pointe, épaulés notamment par le jeune Ansu Fati.

Peu inspiré offensivement bien que domintaur, le Barça a dû son salut à l'inévitable Lionel Messi. L'Argentin a conclu un superbe mouvement à la 76e, impliquant la jeune pépite Riqui Puig, entrée cinq minutes plus tôt, Antoine Griezmann et Arturo Vidal. Les visiteurs ont été réduits à dix après l'expulsion de Sanchez à la 69e.

Grâce à cette victoire, Barcelone répond au Real Madrid, vainqueur la veille de Séville (2-1), et reprend les commandes de la Liga devant son ennemi madrilène. Les deux équipes comptent 43 points mais les Blaugranas affichent une meilleure différence de but (+27 à +25). Derrière, l'Atlético Madrid et Séville occupent les troisième et quatrième places, avec 35 points.

Dans les autres rencontres, Valence a lourdement chuté sur la pelouse de Majorque (1-4). La Real Sociedad perd de précieux points dans la course au podium après sa défaite chez le Betis Séville (0-3). La lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone, s'est imposée à Villarreal (2-1), tandis que l'Athletic Bilbao et le Celta Vigo se sont séparés sur un nul (1-1).