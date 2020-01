«On l'envisage (...) On en parle mais nous devons encore un peu y réfléchir», a déclaré le technicien catalan, nommé la semaine dernière en remplacement d'Ernesto Valverde. «C'est un sujet sur lequel la direction sportive devra se pencher en détail», a ajouté Setién, qui s'est dit concentré sur les prochaines échéances en Coupe du Roi et en Liga.

Privé d'Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse, depuis fin novembre, l'entraîneur du Barça a perdu en janvier Luis Suarez, absent pour quatre mois à la suite d'une opération au genou. Pour occuper le centre de l'attaque, il peut aligner Antoine Griezmann ou Lionel Messi. Mais l'impact physique du Français dans l'axe est moindre que celui de Suarez, tandis que l'Argentin préfère jouer à droite.

Comme d'autres piliers du onze catalan, «la Pulga» (la puce) pourrait en outre être laissée au repos mercredi contre Ibiza, en seizièmes de finale de la Coupe du Roi. «Dans les grandes lignes, j'ai mon idée à son sujet, mais je dois encore voir ce qui se passe à l'entraînement et comment nous pouvons bâtir une équipe compétitive et équilibrée», a commenté Setién.

Le nouveau format de la Coupe du Roi, selon lequel les seizièmes se jouent sur match et non plus en aller/retour, rend toute contre-performance rédhibitoire et pourrait peser dans la décision du technicien par rapport au sextuple Ballon d'or.