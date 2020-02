Le Bayern Munich a conforté samedi dans la cacophonie sa première place en atomisant Hoffenheim (6-0) lors de la 24e journée de Bundesliga, une rencontre brièvement interrompue après le déploiement par des supporters bavarois de banderoles insultantes contre le président de Hoffenheim.

La fin de match a été perturbée par des supporters bavarois, qui ont exprimé leur colère contre le riche propriétaire de Hoffenheim, Dietmar Hopp, cible régulière d'ultras allemands. Scène surréaliste, les 22 joueurs ont achevé la rencontre en jouant à la passe à dix dans le rond central.

Both Bayern and Hoffeinham agreed not to score again due to some banners some Bayern funs used against TSG owner pic.twitter.com/ylcyyWbCs1 — Akwasi Phanta???? (@Atopa_Wura) February 29, 2020

Privés de leur buteur Robert Lewandowski, blessé lors de la démonstration mardi contre Chelsea (0-3), les Bavarois avaient démarré en trombe, avec des buts de Serge Gnabry et Joshua Kimmich dans les sept premières minutes.

Le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee et le Brésilien Philippe Coutinho ont ensuite corsé la note avant la mi-temps. Le Bayern a ensuite profité en seconde période des espaces et largesses défensives de Hoffenheim, avec de nouveaux buts de Coutinho et de l'international allemand Leon Goretzka .

Le Bayern compte quatre points d'avance sur son poursuivant, Leipzig, qui reçoit dimanche Leverkusen pour le choc de cette 24e journée.

Le BVB de Favre s'impose

Bien calés dans le top-5, les deux Borussia ont eux aussi gagné samedi. Dortmund, vainqueur 1 à 0 à domicile contre Fribourg grâce à un but de l'attaquant anglais Jadon Sancho, reste 3e avec 48 points, deux de plus que Mönchengladbach, victorieux sur le terrain d'Augsbourg (2-3) et qui compte un match en moins.