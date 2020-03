Le Bayern Munich a conforté dimanche son avance en tête de la Bundesliga avec une victoire 2-0 sans panache sur son voisin bavarois Augsbourg, pour la 25e journée de la Bundesliga.

Thomas Müller a ouvert le score à la 53e minute, après la plus mauvaise première période du «Rekordmeister» de l'ère Hansi Flick. Leon Goretzka a scellé la victoire dans le temps additionnel (90+1).

Ce quinzième match consécutif sans défaite (14 victoires) ne restera pas dans les annales du Bayern, qui a fait le service minimum face à l'équipe du coach suisse Martin Schmidt, plus faible mais bien organisée.

En première période, le flamboyant Munich de ces dernières semaines a donc été totalement méconnaissable. Pas de rythme, aucune prise de risque, et un manque total de tranchant à l'approche du but adverse, à l'image de ce bon ballon cafouillé à l'entrée de la surface par Coutinho (23e). Et un seul tir au but, non cadré, de Thomas Müller dans le temps additionnel. «Cette mentalité de tueur froid, qui nous a caractérisé ces dernières semaines, nous a fait défaut cette fois», a reconnu Müller après le match.

Le Bayern Munich (55 pts) compte désormais quatre longueurs d'avance sur son nouveau dauphin Dortmund (51 pts), vainqueur 2-1 d'un match crucial samedi à Mönchengladbach.

Leipzig, tenu en échec samedi également à Wolfsburg (0-0) recule à la troisième place avec 50 points, et Leverkusen (47 pts), brillant vainqueur de Francfort 4-0, fait son entrée dans le top-4 des qualifiés pour la Ligue des champions, au détriment de Mönchengladbach.

Un tifo géant et des maillots style rétro

Durant cette partie face aux voisins bavarois, le Munichois ont fêté les 120 ans de leur club. Avant la rencontre, un immense tifo a mis à contribution les 75'000 spectateurs présents dans une Allianz Arena pleine à craquer.

Pour l'occasion, les joueurs du Bayern portaient également un maillot collector.