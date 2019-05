«L'affaire Kovac»

Après avoir déstabilisé son entraîneur en refusant depuis des semaines de lui apporter son soutien public, l'homme fort du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a fini par donner vendredi quelques gages: «Ce serait fou de faire dépendre l'avenir (de Kovac) d'un seul match», a-t-il dit, lorsqu'on lui a demandé si Kovac risquait sa tête en cas de défaite contre Leipzig. Mais, a-t-il ajouté, «nous nous assiérons tous autour de la table en fin de saison et nous analyserons au calme».

Thomas Müller, le vice-capitaine de l'équipe, s'est irrité de «la misérable discussion» autour de Kovac, et de grandes voix du foot allemand ont apporté leur soutien au Croate. «Je voudrais adresser des félicitations à Niko Kovac, pour avoir maîtrisé la situation comme il l'a fait», a déclaré notamment le mythique entraîneur Ottmar Hitzfeld (2 Ligues des champions avec Dortmund et le Bayern), «je ne comprends absolument pas toutes ces critiques et ces polémiques».

Le «spécialiste»

Kovac, lui, évacue toutes ces discussions. Son but est de remporter le doublé et, au passage, de conforter sa réputation de «spécialiste de la coupe». La finale contre Leipzig sera sa troisième consécutive: avec Francfort, il avait échoué au Stade olympique de Berlin en 2017 contre Dortmund (2-1), avant de réussir un coup de maître l'an dernier en privant le Bayern du doublé (3-1), à quelques jours d'aller s'asseoir sur le banc du club bavarois.

«Je suis un combattant», répond-il quand on lui demande quel est son secret, «pour moi la peur n'existe pas, il n'y a que la joie de savoir ce que l'on peut atteindre. Apparemment, je réussis bien à faire passer ça à mes gars dans ces matches couperet». Même samedi? «Ca va être un match au couteau, il va falloir tout donner», pronostique-t-il.

La der de «Robbéry»

Une victoire du Bayern donnerait un lustre tout particulier au départ des deux joueurs les plus emblématiques du club de la dernière décennie: Arjen Robben (35 ans) et Franck Ribéry (36 ans). Joueront-ils leur dernier match sous le maillot munichois à Berlin?

En cette fin de saison, ils sont régulièrement remplaçants, et lancés en fin de match pour laisser souffler la paire Kingsley Coman/Serge Gnabry, qui a pris le pouvoir sur les ailes. «Demain (samedi) ce sera pareil, tous les joueurs peuvent jouer, mais je ne peux en aligner que 11, et selon le scénario du match on pourra décider qui entrera en jeu», a dit Kovac. Si la partie tourne bien pour le Bayern, le public du Stade olympique assistera peut-être, pour quelques minutes au moins, à la dernière prestation du mythique duo «Robbéry».

Leipzig l'ambitieux

Au-delà du gain d'une 19e Coupe d'Allemagne, l'enjeu pour Munich est aussi de réaffirmer haut et fort sa suprématie sur le foot allemand contre un nouvel arrivant qui affiche ouvertement sa volonté de se poser à terme en rival national: le RB Leipzig. Le 11 mai en Bundesliga, les deux équipes se sont séparées sur un 0-0, mais Leipzig pouvait être fier: en cas de victoire, le Bayern aurait décroché le titre ce jour-là.

«Le Bayern va rester le mètre-étalon en Allemagne, mais nous allons essayer de réduire l'écart avec eux et avec Dortmund dans les prochaines années», a promis l'entraîneur et directeur sportif du RB Ralf Rangnick. Pour ses dix ans, le club fondé par Red Bull voudrait s'offrir son premier trophée, trois saisons seulement après sa montée en première division. L'arracher contre le Bayern serait évidemment un symbole fort. (nxp)