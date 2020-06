Le Bayern Munich est toujours en course pour le doublé en Allemagne après s'être qualifié mercredi pour la finale de la Coupe contre Francfort (2-1), dans un match où les deux équipes ont manifesté leur soutien au mouvement contre le racisme «Black lives matter».

Les Bavarois disputeront le 4 juillet leur septième finale de Coupe en dix éditions (quatre titres) depuis 2011 contre le Bayer Leverkusen, qui avait logiquement éliminé mardi le petit Poucet Sarrebruck (3-0), la première équipe de quatrième division jamais arrivée à ce stade de la compétition.

Pour ce match à huis clos, protocole sanitaire anti-coronavirus oblige, les joueurs de l'Eintracht Francfort portaient un maillot avec l'inscription «#blacklivesmatter» (les vies noires comptent). «Notre équipe et tout l'Eintracht Francfort sommes unis contre toute forme de racisme et nous voulons le montrer publiquement aujourd'hui», a expliqué le directeur du club Fredi Bobic avant le coup d'envoi.

