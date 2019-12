Auteur d'une faible prestation mercredi à Fribourg, le Bayern Munich s'est imposé 3-1 grâce à deux buts dans le temps additionnel, et revient à quatre points des leaders Leipzig et Mönchengladbach après 16 journées de Bundesliga.

Le RB Leipzig est en tête à la différence de buts, avec 34 points comme Mönchengladbach, vainqueur mercredi soir à domicile de la lanterne rouge Paderborn (2-0). Munich et Dortmund suivent aux 3e et 4e places avec 30 points.

Malgré les louanges adressées à l'entraîneur intérimaire Hansi Flick, qui a succédé à Niko Kovac limogé début novembre sur le banc du Bayern, le bilan comptable du champion en titre est mitigé: deux défaites et deux victoires dont une in extremis sur les quatre derniers matches de championnat, et une troisième place encore éloignée des ambitions du patron du club Karl-Heinz Rummenigge, qui avait assigné à Flick l'objectif de revenir en tête du classement avant Noël.

"Il reste beaucoup à faire, nous y travaillons tous", a admis l'entraîneur après le match, "en deuxième période Fribourg a très bien joué, nous avons eu de la chance de tenir et d'arracher la victoire in extremis. Je suis très heureux qu'on ait gagné ce match".

Le champion fébrile

À Fribourg, le "Rekordmeister" a démontré que même sans Niko Kovac sur le banc, il pouvait être un champion fébrile. Après un très bon début de match, ponctué dès la 16e minute par un but de Robert Lewandowski (1-0), le Bayern a semblé se contenter de cet avantage, et a peu à peu laissé son adversaire reprendre confiance.

Le Polonais a marqué au passage son 19e but en 16 journées, ce qui lui donne très nettement le meilleur ratio but/match de tous les buteurs des grands championnats européens à ce moment de la saison.

Le hold-up dans le "money-time"

Après la pause, les champions en titre ont semblé perdre le contrôle de la partie, laissant l'initiative à Fribourg, qui a logiquement égalisé à l'heure de jeu: l'Italien Vincenzo Grifo, complètement oublié au deuxième poteau par Joshua Kimmich, a eu tout le temps pour ajuster une demi-volée gagnante hors de portée de Manuel Neuer (1-1, 59e).

La partie a basculé dans le "money time". Le tout jeune Joshua Zirkzee, 18 ans, entré en jeu à la 90e minute pour sa toute première apparition en Bundesliga, a marqué de la tête deux minutes plus tard. Serge Gnabry a profité d'un contre à la 90e+5 pour corser une addition qui ne reflète pas du tout la physionomie du match.

Une première pour Mbabu

Côté suisse, cette 16e journée de Bundesliga a été marquée par le premier but de Kevin Mbabu, qui a égalisé pour Wolfsburg à la 82e minute face à Schalke (1-1). Pour sa troisième titularisation de la saison, le Genevois a marqué de la tête sur corner.

Schubert spilled a corner and Mbabu smashed in the loose ball. That's his first goal for the Wolves!#WOBS04 | 1-1 pic.twitter.com/picDmMSgDj