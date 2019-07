En ce mardi 2 juillet, la saison 2019-2020 du FC Sion a connu un inattendu coup d’accélérateur. Il a fallu moins de 4 heures 30 au club valaisan pour officialiser trois renforts par l’envoi d’autant de communiqués – c’est probablement là un record de Suisse. Commencé en douceur à 10h15 par l’annonce de l’engagement du défenseur suédois Mattias Andersson, un espoir venu des réserves de la Juventus, ce mardi peu banal s’est poursuivi avec la signature en début d'après-midi du latéral gauche Mickaël Facchinetti, revenu de son périple à Chypre auréolé d’un titre de champion fêté avec l’APOEL Nicosie.

Mais c’est bien évidemment l’annonce du transfert de Valon Behrami, survenue à 14h31, qui allait totalement éclipser ce qui avait précédé, chose au demeurant fort compréhensible. Car il ne faut pas craindre de l’affirmer ici: en recrutant le «grognard» tessinois, le FC Sion a signé un très gros coup, pas loin de celui qu’avait constitué durant l'été 2012 l’arrivée de Gennaro Gattuso en Valais en provenance du Milan AC. L'homme pèse quatre Coupes du monde et trois Euros sous le maillot helvétique, ce n'est pas rien. Il n'y a qu'à espérer que la nouvelle idylle se termine mieux.

Une riche personnalité

Au sein d’un contingent certes peut-être prometteur mais en manque cruel de leader naturel, on s’est suffisamment plaint à Tourbillon ces deux dernières saisons de l’absence d’un «guerrier» pour ne pas saluer le retour en Suisse de Behrami et se réjouir de tout ce que celui-ci va pouvoir apporter au FC Sion. Avec la niaque qui le caractérise et sa riche personnalité, l’ancien «aboyeur» de la sélection doit booster un FC Sion propulsé désormais dans une nouvelle dimension. Celle d’une équipe au sein de laquelle les joueurs avares de leurs efforts n’ont plus leur place, et qui, fort de son potentiel, doit aujourd’hui résolument regarder vers le haut.

A 34 ans, Valon Behrami a bien sûr des années d’âpres combats sur toutes les pelouses du monde derrière lui et son corps meurtri en porte les stigmates. Mais l’homme, souvent blessé (il n'a plus enchaîné trois matches de championnat complet depuis 2016), n’a jamais été un tricheur et c’est ce qui doit prévaloir. Sa mentalité devrait dès lors automatiquement rejaillir sur tout le FC Sion parce c’est de ce manque d’implication et d’engagement dont a le plus souffert le club valaisan par le passé. Tant le bonhomme incarne tout ce qui manque à Sion depuis le départ de Reto Ziegler en juin 2017.

Avec la paire Henchoz (sur le banc) et Behrami (sur le terrain), Sion a misé sur deux gros travailleurs, authentiques, qui ne se réfugient jamais derrière des excuses bidon.

Voilà qui va plaire au public valaisan, lequel a besoin de s’identifier à ceux qu’il soutient. Forcément, l’arrivée de l’ancien capitaine de l’Udinese comporte aussi une composante glamour, sachant que Valon n’arrive pas seul mais accompagné de son épouse Lara Gut. Une Lara Gut dont la présence dans les tribunes de Tourbillon sera guettée, offrant là aussi une nouvelle visibilité médiatique au FC Sion. (nxp)