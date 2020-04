Lara Gut-Behrami célèbre en ce lundi son 29e anniversaire. Une journée qu'elle ne passe pas sur un glacier à préparer la prochaine saison, alors que cela aurait dû être le cas. Comme tout le monde, la skieuse est confinée chez elle, avec son mari Valon Behrami et les deux filles de ce dernier.

Lara Gut-Behrami a clairement annoncé qu'elle ne répondrait pas aux journalistes pendant la période de confinement. Mais son footballeur de mari, lui, s'est ouvert il y a quelques jours dans le quotidien gênois «Secolo XIX» - on rappellera qu'après avoir quitté Sion l'automne dernier, Behrami a retrouvé la Serie A italienne sous les couleurs du Genoa.

Dans cette interview, rapportée par «Blick», Behrami (35 ans depuis le 19 avril dernier) couvre son épouse de louanges. «Elle est une vraie source d'inspiration», dit-il. Avant de préciser l'importance de son apport lors de sa convalescence (blessure à la cuisse), l'hiver dernier: «Lara m'a permis de ne jamais baisser les bras, ajoute-t-il. Elle m'a toujours dit que je réussirais à faire mon retour en Serie A. Nous nous sommes toujours soutenus mutuellement, particulièrement lorsque les choses ne se passaient pas aussi bien qu'escompté.»

Jardinier, peintre...

Actuellement, Valon Behrami s'entraîne à Udine, conformément aux prescriptions de son club. «Et j'ai commencé de nouvelles activités, explique-t-il dans son interview. J'ai notamment fait du jardinage. Et j'ai commencé à peindre notre salle de fitness.»

Valon Behrami et Lara ne vont pas se reposer sur leurs lauriers. Mais ils ne savent pas encore comment se passera leur retour à la compétition: «Nous pensons à notre prochain défi, mais aucun de nous ne sait comment savourer nos récents succès», avoue le footballeur.

Et puis, le couple le plus glamour du sport suisse a aussi un autre défi personnel devant lui: avoir un enfant. «J'espère devenir maman un jour ou l'autre», avait confié Lara Gut-Behrami il y a un an.

Mais pour l'heure, c'est à quatre qu'ils vivent leur période de confinement, puisque les deux filles de Valon Behrami, Sofia (11 ans) et Isabel (bientôt 4 ans), vivent actuellement avec leur papa et Lara. «J'ai la chance d'avoir mes deux filles avec moi et mon épouse en ce moment, conclut-il dans son interview. Le plus beau cadeau, c'est cela.»

R. Ty