Derrière la porte carrousel de l'Hôtel des Bains à Saillon, un grand gaillard nous tend une pogne aussi imposante que chaleureuse. C'est Diego Benaglio, ancien rempart de l'équipe de Suisse, qui prépare la nouvelle saison avec Monaco, que le club du Rocher débutera en ouverture de la Ligue 1 face à Lyon le 9 août.

Diego Benaglio, on imagine que vous retrouvez toujours la Suisse avec plaisir?

Oui, c’est très agréable. C’est ma patrie et je reviens toujours avec bonheur. Avec Monaco, nous avions déjà eu de superbes conditions d’entraînement ici à Saillon il y a deux années de cela, donc c’était une excellente décision de revenir ici pour la préparation. A l’époque où je jouais à Wolfsburg, nous étions aussi venu en Valais, mais à Crans-Montana.

Diego Benaglio a été sacré champion d'Allemagne avec Wolfsburg en 2009. (photo: Keystone)

Et où est-ce que le Valais est le plus beau, alors?

Ah c’est une question piège! Moi je me sens vraiment bien que quand je suis à la maison. Mais c’est vrai qu’ici en Suisse, et en Valais particulièrement, il y a énormément d’endroits magnifiques qui se prêtent à merveille pour la préparation estivale d’une équipe. Les terrains sont bien, les hôtels aussi et l’accueil est toujours sympathique. Comment se passe votre préparation d’un point de vue personnel? La forme est au rendez-vous?

Tout se passe bien jusqu’à maintenant, je suis content. Bien sûr les résultats des premiers matches amicaux ne me satisfont pas entièrement, mais je pense qu’il faut aussi les prendre avec des pincettes. Les équipes qui se rencontrent n’ont pas toutes le même niveau de préparation, d’autres sortent de sessions de travail foncier intenses, d’autres sont déjà en train d’affiner les derniers détails tactiques. Le plus important ce n’est pas les résultats, mais de se retrouver, de bien travailler à l’entraînement et de recréer les automatismes.

Quels sont les objectifs de l’AS Monaco cette saison?

Clairement, de faire mieux que l’année passée. Nous avons eu une saison compliquée, avec beaucoup de blessés et quelques turbulences. Nous avons tremblé jusqu’à la fin pour le maintien et nous ne voulons pas revivre ça. L’objectif, c’est d’à nouveau nous installer dans le haut du tableau, là où se trouve la place de l’AS Monaco. Nous travaillons dur pendant la préparation pour y arriver et toute l’équipe est très motivée.

Diego Benaglio en action lors du match amical entre Monaco et Lausanne (photo: AS Monaco)

La saison passée vous étiez numéro deux derrière Danijel Subasic mais vous avez finalement beaucoup joué. Quelle sera votre rôle la saison prochaine?

Oui, Daniel a été longtemps blessé et j’ai pu jouer plus que ce que je l’avais espéré. A quoi cela ressemblera cette année, il n’y a que le coach qui peut le décider. Je veux montrer que je suis là à l’entraînement, que je peux aider l’équipe, tout le reste est entre les mains de l’entraîneur.

Vous affronterez Everton et Valence en match amical ici en Valais. Ce sont de jolis adversaires!

Oui, nous sommes très contents de pouvoir nous mesurer à eux. Deux grands clubs qui seront d’excellents révélateurs de notre préparation. Alors bien sûr, nous n’aurons pas tout à fait le même niveau de préparation, puisque Valence par exemple recommencera plus tard que nous son championnat. Et puis c’est une belle opportunité pour le public suisse de voir de près de grands joueurs à l’œuvre dans un cadre moins formel, j’espère qu’il répondra présent.

Quel regard portez-vous sur les performances récentes de l’équipe de Suisse?

La Nati a réalisé un gros saut de performance au cours de la dernière décennie, surtout au niveau qualitatif. Il y a un très bon mélange dans le groupe. Mais c’est dommage que dans les moments véritablement décisifs il manque encore et toujours quelque chose. C’est le prochain palier à franchir, mais le développement global est très positif et je pense qu’ils sont capables d’aller encore plus loin.

Diego Benaglio avait dû s'avouer vaincu en prolongations face à l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial 2014 sur une frappe d'Angel di Maria. (photo: Keystone)

Avez-vous suivi le Final Four de la Ligue des Nations?

Oui, et c’était évidemment déjà une très belle performance que de se qualifier, mais encore faut-il trouver les ressources pour faire quelque chose de cette qualification. L’équipe de Suisse n’était pas loin de réaliser un truc, comme trop souvent. Pareil lors du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Suède, il y avait comme un blocage. Il manque ce dernier petit truc supplémentaire, qui se cache dans les détails, mais ils vont y arriver.

Et comment avez-vous vécu le Mondial 2018 et ce qui en a suivi, lorsque le linge sale a été lavé en public?

Lorsqu’on est si près de créer un exploit, et qu’au dernier moment ça ne le fait pas, c’est normal d’éprouver de la frustration. Les émotions font partie du football, et c’était vrai au sein de l’équipe mais aussi partout en Suisse, où tout le monde était frustré tellement on avait toutes les cartes en main pour enfin se qualifier pour un quart de finale. Et jusqu’au match face à la Suède, tout s’était bien passé, donc la frustration est proportionnelle aux attentes qui avait été suscitées.

Donc il fallait que ça sorte?

Oui, tout le monde était déçu et il fallait que ça sorte d’une manière ou d’une autre. Mais je pense qu’ensuite l’équipe de Suisse a montré une très belle réaction en gagnant presque tous ses matches, en battant la Belgique, et en se qualifiant pour le final four de la Ligue des Nations. La Nati a grandi au sortir de la Coupe du monde 2018 et c’est le plus important.

Le programme:

19 juillet: Everton - AS Monaco à Bagnes (18h).

20 juillet: AS Monaco – Valence à Lens (17h).

23 juillet: Sion – Valence à Sion (Tourbillon, 18h45).

Billeterie: www.starticket.ch, à l’exception du match Sion – Valence. Pour ce dernier rendez-vous, billets disponibles sur www.ticketcorner.ch