En marge de l'International Champions Cup, un tournoi de pré-saison amical qui se dispute sur plusieurs continents, une action a retenu l'attention lors de la rencontre de dimanche entre l'AC Milan et le Benfica, remporté 1-0 par les Portugais à Foxborough dans le Massachusetts (États-Unis).

Profitant d'un changement de règlement qui autorise désormais les gardiens de buts à passer le cuir à leurs défenseurs dans surface de réparation lors de dégagements, le gardien Odisseas Vlachodimos a «déposé» le ballon sur la tête de son coéquipier. Après avoir repris le ballon dans les mains, Vlachodimos a rapidement effectué une relance de l'autre côté du terrain, surprenant les joueurs milanais.

Le Benfica a déjà trouvé le moyen de contourner la nouvelle règle sur les 6 mètres ????pic.twitter.com/sCv5z39dsw — La Minute Football (@minutefootball) July 29, 2019

À la mi-temps, l'arbitre est allé discuter avec les joueurs, leur conseillant de ne plus utiliser cette tactique à l'avenir. Cité par le Daily Mail, l'arbitre professionnel et consultant anglais Mark Clattenburg a de son côté donné son verdict sur l'action en question.

«Ce dégagement ne devrait pas être permis. Le règlement interdit l'usage d'un geste délibéré et volontaire pour passer le ballon au gardien dans le but de contourner le règlement. Maintenant que la règle a changé, et que le gardien peut passer à ses défenseurs à l'intérieur de la surface de réparation, on ne peut pas avoir une situation comme celle-ci, car autrement tous les dégagements du gardien seront tous joués de cette façon. Benfica a commis ici un geste volontaire et ce geste ne devrait pas être toléré.»