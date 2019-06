«Bernard Challandes est vraiment des nôtres maintenant. Quel homme!» C'est par ces mots que la Fédération kosovare de football, via son compte Twitter, a salué la performance du sélectionneur neuchâtelois, dont l'équipe du Kosovo a créé la sensation en allant s'imposer 3-2 en Bulgarie, lundi soir en match de qualification pour l'Euro 2020.

Il faut dire que l'exploit est de taille: le Kosovo a forcé la décision au Levski National Stadium de Sofia grâce à Elbasan Rashani: l'attaquant de 26 ans, qui évolue au club norvégien d'Odds BK, a inscrit le 3-2 de la tête à la 92e minute du match, faisant se lever tout le banc kosovar.

«Je suis très, très heureux, c’est un super résultat, jubilait Bernard Challandes après le match. Nous n’avons jamais abandonné. Nous devions marquer, nous avons tout essayé, et les joueurs ont mérité cette victoire. Ce n’est pas une victoire normale, c’est notre première en éliminatoires. Vu tous nos blessés, les joueurs ont été brillants.»

Le Kosovo était en effet privé de son capitaine (Valon Berisha), de ses deux vice-capitaines (Hekuran Kryeziu et Herolind Shala), ainsi que de son meilleur joueur (Arber Zeneli).

127e nation au classement FIFA, le Kosovo, qui dispute ses tout premiers éliminatoires pour une grande compétition, est toujours invaincu dans son groupe A. Avec cinq points en trois matches, il occupe la troisième place du classement, à une petite longueur de l'Angleterre (qui n'a joué que deux matches) et de la République tchèque (tombeuse du Montenegro 3-0). Le Kosovo recevra justement la République tchèque lors de son prochain match, le 7 septembre à Pristina, avant d'aller défier l'Angleterre sur ses terres trois jours plus tard.

Invaincu en 2018, le Kosovo l'est toujours en 2019, soit une série de 14 matches sans défaite. Qui dit mieux?

