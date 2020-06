Bernard Challandes va rempiler avec le Kosovo

Bernard Challandes est le sujet central de «Fin de partie», un portrait intimiste de 72 minutes diffusé ce mercredi à la RTS (22h10). Durant une année, le jeune réalisateur Fisnik Maxhuni a suivi avec sa caméra le sélectionneur du Kosovo. Loin des projecteurs, son film retrace la face cachée de Challandes. «C’est l’occasion de montrer ce qu’il y a derrière la lumière, glisse l’«acteur» principal. Il y a des lenteurs, des silences. C’est tout sauf un film sur le football. Entre le personnage qui hurle au bord de la ligne de touche et la réalité de l'homme que je suis, il y a parfois un décalage. Ca démystifie peut-être notre rôle.» S’il en a déjà vu de larges extraits, le Neuchâtelois n’a pas encore eu l’occasion de découvrir le montage final. «Je me réjouis de découvrir tout ça…» N.JR

«Les équipes nationales sont actuellement les grands lésés de cette crise. En attendant de nouvelles dates, c’est comme si elles n’existaient plus vraiment…» Sélectionneur du Kosovo depuis mars 2018, Bernard Challandes (68 ans) prend son mal en patience comme tous ses homologues, ce qui ne l’empêche pas de se projeter sur les échéances futures.

«Je suis toujours dedans. Je lis beaucoup. J’ai toujours mon petit journal de bord. J’y consigne des exercices, des idées, quelques phrases fortes. Mais ce qui me manque vraiment, c’est l’adrénaline du match, les émotions du jeu…» Alors que son équipe doit toujours affronter la Macédoine du Nord, le Neuchâtelois ne sait pas quand les barrages de l’Euro pourront se disputer.

Une volonté réciproque de prolonger

En fin de contrat au 30 juin, Challandes s’apprête au demeurant à rempiler avec la sélection de Pristina. «De mon côté, explique-t-il, je désire rester, c’est ma volonté de poursuivre cette aventure. De l’autre, il y a la volonté de la Fédération, des médias et des supporters de me voir continuer. Afin de renouveler mon contrat, il faut juste que l’on se mette d’accord sur les modalités et que je puisse retourner là-bas.» Pour l’heure, les liaisons aériennes avec la Suisse sont toujours suspendues.

Porté par un bilan chiffré remarquable (11 victoires et 5 nuls contre 4 défaites/1,9 point de moyenne par match), le technicien de la Chaux-du-Milieu entend ainsi poursuivre son travail à la tête du Kosovo, dont la progression s’avère spectaculaire – en deux ans, les coéquipiers de Benjamin Kololli ont grimpé de plus de 60 rangs dans la hiérarchie mondiale pour s’établir à la 115e place provisoire du classement FIFA.

«Le Kosovo peut encore grandir et se qualifier pour l’Euro, reprend son entraîneur. Il y a du potentiel. Je ne suis pas encore allé au bout de ce que l’on peut faire avec cette équipe. Je ne me verrai pas arrêter maintenant et voir le Kosovo à l’Euro depuis ma TV, avec un autre entraîneur sur son banc.»

«Les sélections ont un rôle majeur à jouer»

Cette très longue pause des équipes nationales risque toutefois de constituer un sérieux coup de frein au développement des différentes sélections. Au moment où les clubs ont déjà pris le dessus ne serait-ce qu'au niveau financier, Bernard Challandes redoute que la crise du Covid-19 n’accentue encore le fossé qui s’est déjà creusé.

«Il devient toujours plus difficile de trouver des dates dans le calendrier, constate-t-il. Aujourd'hui, il n'y a plus de semaine normale. Même quand tout allait bien, c'était déjà compliqué. Il ne faudrait cependant pas que la FIFA et l’UEFA prennent le prétexte de cette crise pour encore limiter les rendez-vous réservés aux équipes nationales. Les sélections ont un rôle majeur à jouer. Sans faire de patriotisme, elles appartiennent aux populations. Ce serait une démarche absolument idiote de leur donner moins de temps…»

Proche de la nature dans ses montagnes jurassiennes, Challandes a vécu relativement sereinement la crise du coronavirus. Au moment où la marche du monde semble repartir de plus belle, où l'économie dicte à nouveau le rythme, il en a tiré quelques leçons de vie.

«Il est assez sidérant de s’apercevoir aujourd’hui que l’on ne sait pas comment écouler toutes ces voitures en stock alors que l’on manque de vélos électriques. Il serait grand temps de réfléchir autrement, conclut-il, philosophe. Mais le veut-on vraiment?» N.JR