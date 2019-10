Bernardo Silva est accusé de méconduite. L’ailier portugais de Manchester City (25 ans) a été épinglé par la Football Association (FA) pour un message humoristique partagé sur Twitter la semaine dernière. Dans celui-ci, le joueur publiait un portrait de son coéquipier français Benjamin Mendy durant son enface à côté du logo d’une marque de biscuits célèbres de la péninsule ibérique, arborant une tête de personnage d’origine africaine.

Crazy that Bernardo Silva might be getting a ban for posting this. Mendy found it funny and wasn't offended in the slightest. Just another example of PC snowflakes taking offence on behalf of someone else (who they don't know and who found it funny anyway). pic.twitter.com/ra2qHJDYgg