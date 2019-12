Le match nul 3-3 entre Aarau et Chiasso, dimanche, aura été le dernier match de Philippe Senderos (34 ans) en tant que footballeur professionnel - il a été remplacé à la 70e minute du match.

Le défenseur a en effet annoncé sur son compte Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière, le tout accompagné d'un joli clip retraçant sa carrière. «Le week-end dernier, j'ai disputé mon dernier match en tant que footballeur professionnel, écrit-il en anglais. Comme enfant, j'ai toujours ardemment rêvé avoir l'opportunité de jouer pour et contre les meilleurs et, au moment où je mets un terme à ce chapitre de ma carrière et de ma vie, je ne pourrait être davantage reconnaissant pour les bénédictions et les opportunités que j'ai eues pendant ces années. A Servette pour me donner mon éducation et mon départ - à Arsenal, AC Milan, Everton, Fulham, Valence, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers, Houston Dynamo et Chiasso pour avoir cru en moi - aux équipes nationales de l'ASF et au peuple suisse pour m'avoir laissé conduire et représenter mon pays. A mes amis et ma fantastique famille - MERCI un million de fois. J'attends le prochain chapitre avec impatience.»

Capitaine de l'équipe de Suisse M17 sacrée championne d'Europe au Danemark en 2002, Philippe Senderos a connu une riche carrière. Il a quitté Genève et Servette en 2003, à l'âge de 18 ans, pour rejoindre Arsenal (114 matches en sept ans). Il a transité sous forme de prêt par l'AC Milan et Everton, avant de successivement porter les couleurs de Fulham, Valence, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers, Houston Dynamo et, enfin, le FC Chiasso au début de cet automne.

International à 57 reprises (5 buts, dont un contre la Corée du Sud au Mondial 2006), Senderos a participé à trois phases finales de Coupe du monde (2006, 2010 et 2014) et à une phase finale de l'Euro (2008).

Philippe Senderos et ses coéquipiers de l'équipe de Suisse M17 jubilent après avoir été sacrés champions d'Europe en 2002. Image: Keystone.