Bienvenue sur «CR7 Airlines»: c'est ainsi que l'on pourrait résumer le but inscrit par un Cristiano Ronaldo stratosphérique, mercredi soir face à la Sampdoria.

L'attaquant portugais de la Juventus s'est en effet élevé à une hauteur incroyable pour armer un coup de tête gagnant qui a donné l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps (2-1, victoire finale de la Juve 3-1).

Au moment où Ronaldo a frappé le ballon de la tête, cette dernière a été mesurée à 2,56 mètres du sol, soit 12 centimètres plus haut que la barre transversale du but. «CR7» mesurant 187 centimètres, sa détente verticale a été de 69 centimètres très exactement!

Une élévation hallucinante et un timing parfait pour un but qui mérite d'être vu, revu et re-revu.

INCROYABLE : En sautant à 2m56 du sol pour marquer son but de la tête, Ronaldo a sauté 12 centimètres au dessus de la barre transversale ????



Cristiano Ronaldo avait déjà fait sensation lors de l'Euro 2016, lorsqu'il avait marqué un but de la tête contre le Pays de Galles. À l'époque, le «Daily Mail» avait affirmé que sa tête était cette fois montée jusqu'à 2,65 mètres du sol!