La Ligue des champions existe sous sa forme actuelle depuis la saison 2004-2005, mais, pour la toute première fois, les seize clubs qualifiés pour les huitièmes de finale sont tous issus du «Big-5», le club des cinq plus grands championnats d'Europe.

Seize qualifiés que voici:

Il aura donc fallu attendre seize éditions de Ligue des champions pour assister au total écrémage de la compétition par les grands clubs des grands championnats. Ce qui ne manque pas de piment, quelques jours après les révélations du «New York Times», selon lequel le président du Real Florentino Perez serait en train de préparer la création d'une Super-Ligue européenne, en collaboration avec la FIFA et son président Gianni Infantino.

Depuis 2004, il s'était toujours trouvé au moins deux équipes - mais au maximum cinq - à briser l'hégémonie des grands championnats, comme le montre l'infographie ci-dessous. En tout, treize clubs ont réussi à se glisser dans ce cercle de plus en plus fermé, dont un seul club suisse, le FC Bâle (à trois reprises). La saison passée, l'épopée de l'Ajax Amsterdam (parvenu en demi-finale après avoir éliminé le Real et la Juventus sur terrain adverse) avait d'ailleurs marqué les esprits.

Pour l'ancien international suisse Benjamin Huggel (aujourd'hui 42 ans), qui avait réussi à se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions 2011-2012 avec le FC Bâle, cette évolution est inéluctable. «Inéluctable, mais surtout regrettable, assène-t-il. Depuis que les grands championnats ont chacun quatre équipes qualifiées en Champions League, les places en phases de groupe sont de plus en plus chères pour les autres. Alors, quand il faut essayer d'arracher un des seize tickets pour la phase d'élimination directe, c'est quasi mission impossible pour des clubs comme, au hasard, Bâle, Rosenborg, Porto ou encore l'Ajax.»

Il étaie ses dires: «Cette Ligue des champions n'en est plus une. «Champions» parce que ce sont tous de grands clubs, mais en tout cas pas parce qu'ils ont décroché le titre dans leur pays la saison précédente. Aujourd'hui, il ne s'agit pas tant de la grandeur d'un club que du pays dont il est issu. Un exemple: un club comme Benfica est historique, il a plus de passé et de titres que le RB Leipzig; mais c'est bien Leipzig qui jouera en huitième de finale.»

Le train est en marche depuis plusieurs saisons, mais il semble à présent inarrêtable, qui laisse au bout du quai tous les clubs n'appartenant pas au clan du «Big-5». «Comme prochaine étape, il n'y a plus qu'une Super-Ligue européenne, conclut Huggel, une pointe de regret dans la voie. C'est dommage, mais on sera bien obligé de l'accepter. On ne peut de toute manière pas procéder à une nouvelle refonte de la Ligue des champions.»

Le 22 février 2012, Benjamin Huggel et le FC Bâle avaient affronté Toni Kroos et le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des champions. Image: Keystone.

Renaud Tschoumy