Bien sûr, le Getafe Club de Futbol, ce n’est ni le Real, ni le Barça. Bien sûr, la Ligue Europa n’aura jamais les attraits de sa grande sœur, celle des champions. Il n’empêche qu’il ne faut surtout pas faire la fine bouche après la victoire (2-1) du FC Bâle, jeudi soir au Parc Saint-Jacques, face à une formation espagnole qui a quand même fini 5e de la dernière Liga; et qui en occupe le 7e rang cette saison, à deux petits points de l’Atlético Madrid par exemple.

Le FCB, avec trois victoires et un nul en quatre matches dans la compétition, est qualifié pour les seizièmes de finale avant même de rendre visite aux Russes de Krasnodar (28 novembre) et de recevoir les Turcs de Trabszonspor (12 décembre). Cette performance remarquable n’égalera certes pas, dans l’imaginaire collectif rhénan, les victoires historiques contre Liverpool, Manchester United ou le Bayern dans la catégorie reine. Mais elle confirme l’idée d’un très intéressant renouveau chez les «rotblau». D’ailleurs le public de Saint-Jacques l’a ressenti, concoctant une ambiance de grand soir européen dans un stade aux deux-tiers plein (26'298 spectateurs).

Après deux ans de brouilles politiques dans les coulisses et d’atermoiements sportifs sur le terrain, le FC Bâle, ex-superpuissance unique du foot helvétique, semble avoir retrouvé un sens, un esprit. Car si la victoire arrachée voici quinze jours en Espagne (0-1) relevait beaucoup du combat de rue (neuf cartons jaunes dont le dernier transformé en rouge), le deuxième succès de jeudi face aux Madrilènes fut échafaudé avec soin, construit avec enthousiasme.

Les joueurs de Marcel Koller ont certes eu la chance d’ouvrir le score tôt (but du Brésilien Arthur Cabral dès la 8e minute). Et ils ont aussi – ce n’est pas un détail – eu la réussite de voir l’égalisation des Madrilènes annulée pour un hors-jeu inexistant à la 86e. Mais cette baraka due en partie à un arbitre ukrainien, on a envie de penser que les jeunots l’ont provoquée avec leur allant, leur envie, leur audace. On dit les jeunots parce que dans le onze de départ aligné par Koller, il y avait six éléments entre 20 et 22 ans.

C’est peut-être là que se niche le point le plus intéressant. Marcel Koller, que tout le monde avait trouvé triste et gris à son arrivée fin août 2018, a su redonner une flamme à son équipe. Un projet à son club. Depuis la grosse déception du 13 août passé en Autriche, avec une défaite synonyme d’éjection de la Ligue des champions, les «rotblau» viennent d’aligner seize matches fondateurs: onze victoires et quatre nuls pour une seule défaite, le 27 octobre passé à Zurich.

Que ce soit derrière avec le défenseur central Eray Cömert, ou devant avec le fougueux avant-centre Arthur Cabral (tous deux 21 ans), on trouve du solide, avec marge de progression. En l’absence de ses ailiers habituels (Valentin Stocker et Kevin Bua étaient suspendus, Noah Okoafor blessé), Koller a lancé deux de ses pépites. Le Paraguayen Blas Riveros (21 ans), défenseur de métier, s’est davantage signalé côté gauche qu’Edon Zhegrova (20 ans) sur la droite, mais tous deux sont prometteurs – la comparaison du second avec un «Messi kosovar» apparaît toutefois optimiste.

Pour encadrer tout ça et servir de relais à Marcel Koller sur la pelouse, il y a les «vieux» Taulant Xhaka, Luca Zuffi ou encore Fabian Frei. Ce dernier, auteur de la passe décisive sur le 1-0, puis du 2-1 à la 60e minute, après que Getafe eut égalisé sur penalty juste avant la pause, a renoué avec le niveau qui en avait fait malgré la concurrence un international suisse. Et son équipe retrouvée, le FC Bâle, semble suivre le même type de chemin.

Simon Meier, Bâle

Pour les détails du match, cliquez ici.