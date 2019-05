Dans un match sans enjeu, Bologne, qui avait assuré son maintien la semaine dernière, s'est offert le scalp de Naples, assuré depuis des lustres de finir deuxième du championnat d'Italie, sans possibilité d'aller plus haut ni de tomber plus bas. Blerim Dzemaili a inscrit le deuxième but de son équipe alors que Santander, après avoir ouvert le score, a inscrit le troisième but en fin de match. Les Napolitains avaient égalisé grâce à Ghoulam (59e, 2-1)) et Mertens (77e, 2-2).

Le joli but de Blerim Dzemaili, capitaine, qui permet à Bologne de l’emporter 3-2 face au Napoli. pic.twitter.com/OWN6d7Yuq5 — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) 25 mai 2019

Ce succès permet aux Bolognais de se hisser à la 10e place, un rang qui semblait utopique quand Sinisa Mihajlovic a remplacé Filippo Inzaghi sur le banc en février. Le club était alors 18e et relégable, avec deux victoires seulement en 21 journées. Depuis, Bologne a gagné neuf matches en 17 journées et est donc revenu dans la première partie de classement.

Dimanche, l'Atalanta Bergame (3e), l'Inter Milan (4e), l'AC Milan (5e) et l'AS Rome (6e) se disputeront à distance les deux dernières places en Ligue des Champions. En bas de tableau, trois équipes chercheront à éviter de rejoindre Frosinone et le Chievo Vérone en Serie B. (nxp)