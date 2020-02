Le milieu de terrain suisse Blerim Dzemaili (33 ans) avait surpris tout le monde le 31 janvier dernier, lorsqu'il avait annoncé avoir signé un contrat de deux ans (avec option pour une troisième) avec le club chinois de Shenzhen FC, alors même que l'épidémie de Coronavirus commençait à s'étendre.

Un mois plus tard, la situation a changé. L'épidémie a pris de l'ampleur, et le coup d'envoi du championnat chinois de League One 2020, qui devait être donné samedi passé, a été repoussé à une date encore inconnue. Du coup, les joueurs sont libres d'honorer leur contrat ou non.

Inzaghi connaît bien Dzemaili

Et le futur de Dzemaili pourrait s'appeler Benevento. Le club de Campanie (la ville de Bénévent est située une centaine de kilomètres au nord-est de Naples) caracole en tête de Serie B. Avec son total de 60 points en 25 matches, l'équipe entraînée par Filippo Inzaghi possède 17 points d'avance sur Frosinone, son poursuivant immédiat. Elle a donc plus qu'un pied en Serie A.

De fait, elle cherche déjà à se renforcer en prévision de la saison prochaine. Et, selon le site «Ticinonline», elle mise évidemment sur des joueurs d'expérience, comme l'ancien international suisse (69 sélections). «Pippo» Inzaghi connaît bien Dzemaili, puisqu'il entraînait Bologne (et Dzemaili) la saison passée.

Si le Zurichois aux racines macédoniennes devait s'engager avec Benevento, il s'agirait de son sixième club en Italie, après le Torino FC, Parme, Naples, la Genoa et Bologne.

